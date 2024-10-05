ليفربول بقيادة صلاح في مهمة قوية أمام كريستال بالاس

تتجه الأنظار مساء اليوم السبت، نحو ملعب «سيلهرست بارك»، حيث يحتضن الصدام الكروي المشتعل بين فريقي ليفربول وكريستال بالاس، والذي يجمعهما ضمن منافسات الجولة السابعه للدورى الإنجليزي.

ويدخل فريق ليفربول تحت قيادة مدربه الهولندي آرني سلوت، لقاء كريستال بالاس، وعينه على النقاط الثلاث، من أجل مواصلة عروضه المميزة ببطولة الدوري الإنجليزي.

حيث خاض فريق ليفربول حتى الآن في بطولة الدوري الإنجليزي 6 مباريات، انتصر خلال 5 منها، وخسر لقاءً وحيدًا، دون أن يتعادل.

ويتصدر ليفربول حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 15 نقطة، ويريد توسيع هذا الفارق مع نظيره مانشستر سيتي، الوصيف، برصيد 14 نقطة، ويأتي من خلفه آرسنال، في المركز الثالث، بفارق النقاط.

علي الجانب الأخر يعاني فريق كريستال بالاس هذا الموسم، إذ يتواجد في المركز الـ18، برصيد 3 نقاط، مع العلم بأنه أحد 5 أندية فقط في الدوري الإنجليزي، لا زالت تبحث عن تحقيق الفوز الأول هذا الموسم.

موعد مباراة ليفربول مع كريستال بالاس

تنطلق مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم السبت في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت أبوظبي.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم في الدوري الإنجليزي

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.