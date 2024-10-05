الإثنين.. مزاد وحدات الطعام المتنقلة في العاشر من رمضان

أعلن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان ، تعديل موعد القرعة العلنية ، للمتقدمين لوحدات الطعام المتنقلة بالمدينة ليصبح الحادية عشرة صباح بعد غد الإثنين بقاعة الجهاز.

كما أعلن الجهاز استقبال طلبات المتقدمين لحجز عدد 255 شقة سكنية من السبت وحتي الساعة السادسة مساء يومياً.

وفي وقت سابق ، تابع رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، المهندس علاء عبد اللاه ، سير العمل في مشروعات إصلاح وصيانة الطرق بالمدينة، والتي تأتي في إطار جهود الجهاز لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الطرق بما يخدم المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

وأشار، رئيس الجهاز، إلى أن عملية إصلاح وصيانة الطرق تسير وفق خطة زمنية محددة تهدف إلى رفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية، مع التأكيد على استخدام أحدث التقنيات والمواد في عمليات الرصف لضمان استدامة الطرق لفترات طويلة وتقليل الحاجة إلى الصيانة الدورية.