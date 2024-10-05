"الطعام الصحي المفيد للجسم" ضمن نقاشات ثقافة الفيوم 

أقام فرع ثقافة الفيوم عددا من الأنشطة التثقيفية والتوعوية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة.

يأتي هذا في إطار خطة وزارة الثقافة، ضمن فعاليات مبادرة "بداية جديدة" لبناء الانسان، وتحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي.

خلال ذلك عقد قسم المواهب بالمكتبة حوارا مفتوحا حول التغذية السليمة، أعدته فيرونا عبدالله- أخصائي المواهب- ناقشت خلاله مفهوم الطعام الصحي المفيد للجسم في تعزيز المناعة، ومد الجسم بالعناصر الغذائية الأساسية اللازمة له؛ مثل الفيتامينات، والمعادن، والألياف، والبروتينات، وأوضحت بعض أمثلة للمأكولات الصحية ومنها؛ الفواكه، والخضروات، ومنتجات الألبان مثل اللبن والجبن والزبادي، أيضا المكسرات، والعسل الأبيض.

وأضافت أن الوجبات السريعة تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات والدهون المشبعة الضارة بالجسم، والسعرات الحرارية العالية، ومنها؛ المقليات، والمشروبات الغازية، واللحوم المصنعة، كما أنها تسبب أضرارا جسيمة بصحة الانسان.

وتحت شعار "أنت سفير في محافظتك" شهدت مكتبة الفيوم العامة مبادرة للتوعية السياحية لطلاب المدارس، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة بديوان عام المحافظة، بمشاركة أطفال مدرسة محمد معبد ومدرسة المنشية الإبتدائية، قدمها كلا من الباحثتان أسماء محمد قرنى وداليا ممدوح، ناقشت المبادرة أهم مناطق التراث الطبيعي والثقافى من معالم طبيعية ومناطق أثرية في الفيوم، كما أوضح كلا من الباحثتان كيفية التعامل مع مناطق الجذب السياحي والسائحين والسياحة، بالإضافة إلى أنماط السياحة المتنوعة، وأشهر الحرف التراثية واليدوية التي تشتهر بها المحافظة.

"مباديء حقوق الإنسان".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

وإستمرارا لأنشطة إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، التي يتم تنفيذها تحت إشراف فرع ثقافة الفيوم، شهدت مكتبة منية الحيط محاضرة بعنوان "مبادئ حقوق الانسان"، أوضح فيها مصطفى محمد محمود- مدير المكتبة- مفهوم حقوق الإنسان بأنها حقوق متأصلة في جميع البشر بإختلاف الجنسية، أو المكان، أو الجنس، العرق، أو اللون، الدين، اللغة، ويحق للجميع المساواة في الحصول على حقوقه الإنسانية دون تمييز في الجنس والعرق، كما أن هناك معايير عدة لهذه المبادئ منها؛ الحرية والكرامة والعدالة والمساواة، والتسامح، وأنه لا ينبغي التمييز بين الرجل والمرأة في مختلف مناحي الحياة، بينما يواصل بيت ثقافة طامية ورش تعليم أساسيات الرسم والرسم الحر مع الأطفال، تدريب كارم ماهر مسئول الفنون التشكيلية بالموقع، وأخرى بمكتبة الشواشنة.