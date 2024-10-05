أسامه البيطار يهنئ الشعوب العربية بمناسبة ذكرى إنتصار أكتوبر ويؤكد على محو أمية الملكية الفكرية







التعاون والشراكة الفعالة في مجال الملكية الفكرية بهدف محو أمية القراءة في علوم الملكية الفكرية ونعمل من خلال جهاز فعال هو الإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية الذي يعمل في إطار مجلس الوحدة الإقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية.



أعلن ذلك المستشار المحامي أسامه موسى البيطار الأمين العام للإتحاد على هامش الندوة المشتركة مع نقابة محامي شمال القاهرة التي عقدت بالنادي النهري للمحامين أول أمس الأربعاء في حضور الدكتور حسام لطفي أستاذ القانون المدني بجامعة بني سويف والمستشار القانوني للإتحاد والقيادي رمضان كشك نقيب محامي شمال القاهرة وحشد من الحضور أعقبه منح شهادات تدريبية لشباب المحامين والمعنيين بالملكية الفكرية.

قدم البيطار في بداية حديثه التهنئة كإتحاد لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولكل الشعب المصري والأمة العربية قاطبة بمناسبة مرور الذكرى الواحد والخمسين على نصر أكتوبر المجيد وقال أسامة البيطار أن هذا النصر الذي أعاد للأمة العربية كرامتها أمام عدو قال عن نفسه أنه لايقهر.

وأشار البيطار إلى أن الإتحاد الذي بدء عمله من عام 2005 وبدأ ترتيبه أوضاعه بشكل أوسع نطاقا على مستوى المنطقة العربية من بداية هذا العام وسوف نستعد من الٱن الإحتفال باليوم العربي للملكية الفكرية وقد أجرى الإتحاد خلال الفترة الماضية العديد من البروتوكولات والتعاون مع كثير من الجهات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال من أجل نشر فكر حقوق الملكية الفكرية في المنطقة العربية وإمتدادها نحو العالمية.