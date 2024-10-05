السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

مساعد تين هاج يكشف سبب فشل سانشو في التألق مع اليونايتد

سانشو
سانشو

أوضح بيني مكارثي، المساعد السابق لإريك تين هاج في مانشستر يونايتد، السبب وراء عدم تألق جادون سانشو مع الفريق على مدار السنوات الثلاث الماضية.

txt

سانشو يفضل الانتقال إلى تشيلسي على يوفنتوس

وكان سانشو قد انضم إلى مانشستر يونايتد في صيف 2021 قادمًا من بوروسيا دورتموند بصفقة بلغت 73 مليون جنيه إسترليني، لكنه لم يتمكن من تثبيت أقدامه في الفريق، قبل أن ينتقل معارًا مجددًا إلى دورتموند في يناير الماضي، ثم ينتقل إلى تشيلسي بشكل نهائي خلال الصيف.

txt

تشيلسي يسعى لاستعارة سانشو من مانشستر يونايتد

وفي حديثه عبر بودكاست "The Whistle"، أوضح مكارثي أن مشكلة سانشو كانت تكمن في قلة التواصل، مشيرًا إلى أن اللاعب يتميز بالهدوء الشديد، وكان يقوم بعمله في التدريبات دون أن يتفاعل كثيرًا مع زملائه.

وأضاف مكارثي أن سانشو يمتلك موهبة رائعة وشخصية مميزة، لكنه أكد أن سوء التواصل وسوء الفهم كانا السبب الرئيسيين وراء عدم نجاحه في مانشستر يونايتد، مؤكدًا أن اللاعب كان لديه القدرة على الازدهار لو سارت الأمور بشكل مختلف.

 

مواد متعلقة

تشيلسي يسعى لاستعارة سانشو من مانشستر يونايتد

الجريدة الورقية