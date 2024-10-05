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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

أبو المعاطي: شيكابالا والسعيد لهما تأثير واضح داخل غرفة الملابس

شيكابالا
شيكابالا

أكد حسن أبو المعاطي، الظهير الأيسر الشاب لفريق الزمالك، رغبته في الحصول على فرصة المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

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وقال أبوالمعاطي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المذاع على قناة نادي الزمالك: "شيكابالا وعبدالله السعيد لهما تأثير واضح داخل غرفة الملابس كما أنهما لهما دور كبير مع الفريق خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "أحصل على نصائح من شيكابالا وعمر جابر لأنهما كانوا في قطاع الناشئين وهذا الأمر يمنحني المزيد من الثقة، وشاركت في 4 مباريات مع الزمالك خلال الموسم الماضي".

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