انتهاء تجهيزات مشروع سوق المزارعين بالإسكندرية

تستعد محافظة الاسكندرية لافتتاح مشروع سوق المزارعين منتصف شهر اكتوبر الجارى ، وكانت قد عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، رئيس الغرفة، اجتماعًا لمناقشة التجهيزات النهائية لمشروع سوق المزارعين بالإسكندرية، بمقر الغرفة في محطة الرمل.

وشارك في الاجتماع والمناقشات، سفير إيطاليا بمصر، ميكيلي كواروني والوفد المرافق له، وأحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية، والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف المصرية والأوروبية، وكارميلو ترو كلي المدير التنفيذي لـWorldFMC، وجوزيبي ستوكي أحد أعضاء WorldFMC، وأنريكو أوزوني مدير المشروع وممثل اتحاد المزارعين الإيطالي CIEAM BARI

وخلال اللقاء تم مناقشة التجهيزات النهائية للمشروع قبل افتتاحه، والذي من المقرر أن يبدأ السبت الموافق 26 أكتوبر الجاري، كما تم الاستماع لآراء ومقترحات المزارعين حول المشروع.

وينفذ المشروع بالتعاون مع محافظة الإسكندرية، ووزارات التموين والتجارة الداخلية والتعاون الدولي والزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة، وبدعم من المعونة الإيطالية والمركز الدولي للدراسات الزراعية لدول البحر المتوسط، واتحاد الزراعة الإيطالي، ومنظمة أسواق المزارعين الإيطالية، والتحالف الدولي لأسواق المزارعين.

وينفذ المشروع بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية وينفذه CIHEAM Bari بالتعاون مع تحالف سوق المزارعين العالمي ويروج له COLDIRETTI من خلال مؤسسة Campagna Amica، ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم الفني لتطوير أسواق المزارعين الجدد كأدوات فعالة لتنشيط المجتمعات الريفية وتحسين سبل العيش للزراعة الأسرية وتعزيز دور الزراعة متعددة الوظائف في توليد فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية.

كما يلتزم المشروع بتعزيز ازدهار المجتمعات والاقتصادات في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​والمناطق الأفريقية، مثل ألبانيا ومصر ولبنان وكينيا وتونس، والهدف الرئيسي هو تعزيز نظام غذائي مستدام من خلال دعم أسواق المزارعين المدارة بكفاءة.

يستهدف المشروع الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال والأفراد من صغار المزارعين، ومنتجي السلع الغذائية ومنتجات المناحل والصيادين والحرف اليدوية التقليدية والأغذية السريعة التقليدية للمشاركة في سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية Alexandria Farmers Market.

كما يشمل المشروع تقديم عدد من التدريبات للمشتركين في أساليب التعبئة والعرض والتسعير وسلامة الغذاء إضافة إلى الدعم الفني، وتوفير مكان بيع أسبوعي في سوق من المقرر أت يقام بموقع متميز وسط مدينة الإسكندرية.

يذكر أن مشروع MAMi – أسواق المزارعين، بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية وينفذه CIHEAM Bari بالتعاون مع تحالف سوق المزارعين العالمي ويروج له COLDIRETTI من خلال مؤسسة Campagna Amica.

ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم الفني لتطوير أسواق المزارعين الجدد كأدوات فعالة لتنشيط المجتمعات الريفية وتحسين سبل العيش للزراعة الأسرية وتعزيز دور الزراعة متعددة الوظائف في توليد فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية.

وعلى وجه التحديد، يلتزم المشروع بتعزيز ازدهار المجتمعات والاقتصادات في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​والمناطق الأفريقية، مثل ألبانيا ومصر ولبنان وكينيا وتونس، والهدف الرئيسي هو تعزيز نظام غذائي مستدام من خلال دعم أسواق المزارعين المدارة بكفاءة.