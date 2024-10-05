ضبط عيادة جلدية داخل صيدلية بجرجا تديرها طبيبة جامعية بسوهاج

تحت إشراف الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة ومتابعة الدكتور عمر عبدالجابر مدير إدارة العلاج الحر ، تمكن فريق من تفتيش العلاج الحر بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية والجهات المعنية و ضم كلا من الدكتور محمد فقير و الدكتور الهيثم الملثم و الدكتور مصطفى خليفة و محمد عبدالغني مفتشي العلاج الحر ، والدكتور خالد سعد و الدكتور عبدالله حسن و الدكتور محمد خلاف، من ضبط عيادة جلدية وتناسلية بإحدي الصيدليات بمركز جرجا تديرها طبيبة جلدية وتناسلية بالتحايل علي القانون بتحويلها جزء من الصيدلية لعيادة والقيام بالكشف على المرضي ، حيث وصل سعر الكشف 300 ج ،

ومن جانبه أوضح دويدار انه فور ورود معلومات بنشاط الصيدلية و تردد عشرات المرضي عليها بل ويفترشون الشارع وعلي الفور تم التنسيق مع هيئة الدواء المصرية و ضبط الطبيبة أثناء الكشف علي المرضي و سجل الكشوفات و روشتات طبيبة و بعض المستلزمات الطبية مع عدم مراعاة وتطبيق قواعد مكافحة العدوي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بقسم شرطة جرجا.