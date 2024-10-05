السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

ضبط عيادة جلدية داخل صيدلية بجرجا تديرها طبيبة جامعية بسوهاج

بوابة الوفد الإلكترونية

تحت إشراف الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة ومتابعة الدكتور عمر عبدالجابر مدير إدارة العلاج الحر ، تمكن فريق من تفتيش العلاج الحر بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية والجهات المعنية و ضم كلا من الدكتور محمد فقير و الدكتور الهيثم الملثم و الدكتور مصطفى خليفة و محمد عبدالغني مفتشي العلاج الحر ، والدكتور خالد سعد و الدكتور عبدالله حسن و الدكتور محمد خلاف، من ضبط عيادة جلدية وتناسلية بإحدي الصيدليات بمركز جرجا تديرها طبيبة جلدية وتناسلية بالتحايل علي القانون بتحويلها جزء من الصيدلية لعيادة والقيام بالكشف على المرضي ، حيث وصل سعر الكشف 300 ج ، 

ومن جانبه أوضح دويدار انه فور ورود معلومات بنشاط الصيدلية و تردد عشرات المرضي عليها بل ويفترشون الشارع وعلي الفور تم التنسيق مع هيئة الدواء المصرية و ضبط الطبيبة أثناء الكشف علي المرضي و سجل الكشوفات و روشتات طبيبة و بعض المستلزمات الطبية مع عدم مراعاة وتطبيق قواعد مكافحة العدوي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بقسم شرطة جرجا.

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