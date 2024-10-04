ريهانا تتألق بإطلالة كلاسيكية مع صديقها في نيويورك

تألقت المطربة البارابادوسية ريهانا برفقة حبيبها آساب روك خلال خروجهما لتناول عشاء رومانسي بمدينة نيويورك.

ارتدت ريهانا، المغنية المحبوبة وسيدة الأعمال البالغة من العمر 36 عامًا، فستانًا ساتانًا مثيرًا بدون أكمام أثناء انضمامها إلى شريكها ASAP، الذي بلغ للتو 36 عامًا أمس الخميس.

وبدا الثنائي في حالة من الحب أثناء خروجهما من المطعم، بعد الاستمتاع بعشاء رومانسي فاخر.

أظهرت ريهانا نجمة أغنية Diamonds ذوقها الفريد في الموضة، حيث اختارت فراءً بنيًا سميكًا.

وتألقت ريهانا مؤسسة Fenty Beauty بنظارات شمسية مربعة أنيقة وإكسسوارات مكونة من مجموعة من القلائد الذهبية المذهلة وارتدت زوج من الأحذية ذات الكعب العالي باللون الأبيض مما زاد من جمال قدميها.

واعتاد آساب، مغني الراب المولود في هارليرم، أن يظهر بمظهر أنيق في احتفالات عيد ميلاده الباذخة - حيث كان يرتدي معطفًا رماديًا كبير الحجم من التويد.

وأضاف نظارات شمسية أنيقة ذات طابع ريترو، وأضاف بدلة رمادية غريبة مع بنطلون فضفاض، وبدا مسترخيًا أثناء تصويره وهو يدخن سيجارة ويحمل حقيبة صفراء، وأكمل سفير بوتيغا فينيتا إطلالته بقميص رمادي مخطط بأزرار، وأضاف حذاءً جلديًا أسود لامعًا.

وبدا العاشقان - اللذان يتواعدان منذ عام 2019 ولديهما ابن اسمه رازا، يبلغ من العمر عامين، ريوت روز، تبلغ من العمر عامًا واحدًا - في حالة معنوية مرحة بعد الاحتفالات الخاصة التي أقيمت بين عشية وضحاها.

وتأتي رؤيتها في مدينة نيويورك بعد أن ظهرت ريهانا بملابس داخلية وردية اللون في صورتين ترويجيتين جديدتين لمؤسسة خط Savage X Fenty .

وتأتي المجموعات الجديدة أيضًا بألوان مثل الأرجواني والبني والأسود والأزرق الداكن والأزرق الفاتح والأخضر وغيرها، كما هو موضح في موقع الشركة .

يعد هذا جزءًا من حملة ترويجية مستمرة لخط Lavish Lace الذي يضم أيضًا نماذج أخرى.

ويأتي الإعلان الجديد باللون الوردي الساخن في أعقاب عرض أخر للملابس الداخلية الصفراء الزاهية من أحدث حملة Savage X Fenty.