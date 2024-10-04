برلمانية: مشروع رأس الحكمة نموذج استثماري فريد في التعاون المصري الإماراتي

قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن العلاقات "المصرية الإماراتية" تعد من بين أقوى وأعمق العلاقات الثنائية في العالم العربي، ونموذج يحتذى به في التعاون العربي والعمل التنموي المشترك مما عزز الثقة بين البلدين قيادة وحكومة وشعباً .

وأشارت إلى أن العلاقات تشهد تطورًا مستمرًا بفضل الرؤية المشتركة والحرص على دعم مسارات التنمية والازدهار في البلدين.

وأكدت النائبة ميرال الهريدي، في تصريح لها، أن مشروع "رأس الحكمة" يعتبر من أهم المشروعات العملاقة التي تعكس التعاون المصري الإماراتي، في منطقة الساحل الشمالي، مما يساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن المشروع يعد داعمًا رئيسيًا لقطاع السياحة المصري، حيث يهدف إلى تقديم تجربة سياحية فريدة تلبي مختلف الأذواق، مما يرفع من جاذبية مصر كوجهة سياحية عالمية، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ولفتت عضو مجلس النواب، أن تطوير البنية التحتية والخدمات في منطقة رأس الحكمة، والاهتمام بالجودة والمعايير العالمية، سيجعل من "رأس الحكمة" مركزًا سياحيًا متكاملًا يساهم في تعزيز قطاع السياحة، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري.