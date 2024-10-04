مصدر بالمصرية للاتصالات: أنهينا كافة التجهيزات لإطلاق شريحة المحمول eSim

كشف مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات عن جاهزية الشركة لإطلاق خدمات الشرائح المدمجة eSIM، وذلك بمجرد الانتهاء من الاجراءات التشغيلية والتنظيمية مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وأشار إلى أنّ هذا يأتى فى إطار مواصلة المصرية للاتصالات تنفيذ استراتيجيتها فى التوسع فى تقديم أحدث الحلول التكنولوجية والخدمات المتكاملة من أجل ضمان تقديم أحدث الحلول التقنية وأكثرها تطورًا بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق أعلى مستوى من رضا عملائها.

وتعتمد فكرة شريحة الاتصالات الإلكترونية المدمجة على وجود قطعة مشابهة لشريحة الاتصالات التقليدية مدمجة داخل الهاتف وغبر قابلة للتبديل أو الفك من الهاتف، وهذه القطعة قابلة لتخزين بيانات خطوط الاتصالات بسهولة. وتتيح خدمة شرائح الاتصالات الإلكترونية المدمجة "eSIM" للمستخدمين التبديل بين المشغلين من خلال هواتفهم دون الحاجة إلى الحصول على شريحة اتصالات جديدة، ما يسهل عملية التبديل ويزيد من مرونة استخدام الهواتف المحمولة ، ويحسن من خبرة العميل فى استخدام أكثر من خط على نفس جهاز المحمول.