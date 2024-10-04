بعد تداول فيديو يتهمه بالتكفير.. عالم أزهري يُدافع عن أبي حنيفه

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لرجل من أهل العلم يكفر الإمام أباحنيفة بل ويحكم على من لم يكفره بالكفر أو الضلال.

قال الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر: “قد استمعت لهذا المقطع ولقد ذهلت أن يحكم ذلك الرجل على إمام من أئمة المسلمين بهذا الحكم، بل ويقول إن الحكم على كفر أبي حنيفة مجمع عليه إلى أخر ما قاله".

وتابع مرزوق في دفاعه عن الإمام أبي حنيفة، أن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في ترجمة أبي حنيفه رضي الله عنه أنه قال : "هو الإمام أبوحنيفة واسمه النعمان بن ثابت، فقيه العراق وأحد أئمة الإسلام والسادة الأعلام ، وأحد أركان العلماء ، وأحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة، وهو أقدمهم وفاة لأنه أدرك عصر الصحابة .

وأضاف مرزوق وذكر بعضهم أنه روى عن سبعة من الصحابة فالله أعلم، وروى عن جماعة من التابعين، وروى عنه جماعة منهم، فقال يحيي بن معين : كان ثقة ، وكان من أهل الصدق ولم يتهم بالكذب.

وأشار مرزوق إلى زهده في القضاء، فقد ضربه ابن هبيره على القضاء فأبى أن يكون قاضيا، وكان يحيي بن سعيد بختار قوله في الفتوى، وكان يحيي بقول : لا نكذب الله ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة وقد أخذنا بأكثر أقواله.

أقول العلماء عن أبي حنيفة رضي الله عنه

واستعرض مرزق بعض أقول العلماء في حق الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه:

قال عبدالله بن المبارك : لولا أن الله أعانني بأبي حنيفة وسفيان الثوري لكنت كسائر الناس .....

قال الشافعي : من أراد الفقه فهو عيال على أبي حنيفة، ومن أراد السير فهو عيال على محمد بن إسحاق، ومن أراد الحديث فهو عيال على مالك.

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني : قال ابن معين : كان أبوحنيفة ثقة لا يحدث بالحديث إلا بما يحفظه ولا يحدث بما لا يحفظ .

وقال ابن المبارك : أفقه الناس أبوحنيفة ما رأيت في الفقه مثله .

أخلاق الإمام أبي حنيفة

وعن أخلاق الإمام استشهدا مرزق بما روي عن أبي يوسف قال : بينما أنا أمشي مع أبي حنيفة إذ سمعت رجلا يقول لرجل : هذا أبوحنيفة لا ينام الليل، فقال أبوحنيفة : لا يتحدث عني لما لم أفعل فكان يحيي الليل _ يعني بعد ذلك _.