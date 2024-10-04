أم الشهيد وعاش اللى قال.. إبداع لا يموت

مع بداية شهر أكتوبر من كل عام تتأجج المشاعر الوطنية ونسمات ذكرى النصر العظيم فى أكتوبر 73 أنطلق الابداع الغنائى فى مصر للتعبير عن تلك الملحمة البطولية لقادة وجنود مصر الأبطال الذين حققوا النصر التاريخى بقيادة الزعيم الراحل أنور السادات.

من ينسى موقف الموسيقار الراحل الفذ بليغ حمدى الذين لحن فى نفس يوم النصر الأنشودة الخالدة بسم الله وفى اليوم التالى رائعة وردة حلوه بلادى السمرة ثم أغنية سكة واحدة، وأبدع العندليب الراحل عبدالحليم حافظ أغنيات رائعة عاش اللى قال، فى البلاد يا صبية، الفجر لاح، وغنت نجاة الصغيرة من باب الفتوح وع البر التانى كلمات مرسى جميل عزيز وغنت فايزة احمد يا صباح النصر وبحبك يا مصر وأبدعت حبيبة مصر شادية فى أغنيات عبرنا الهزيمة ورايحة فين يا عروسة، وغنت شهر زاد سمينا وعدينا ولا ننسى رائعة شريفة فاضل، أغنية أم البطل، وهى أغنية صادقة أدمت قلوب الملايين وأججت المشاعر الوطنية ولا ننسى رائعة العندليب صباح الخير يا سينا فى مطلع عام 74 وبالا حصان ياسينا للمجموعة تلك الأغنيات الصادقة دخلت قلوب الملايين الاستماع إليها متعة لا تنتهى واسترداد لمشاعر حب الوطن والحنين لأيام وليالى النصر العظيم الذى قهر جيش العدو الاسرائيلى.

وكان الثأر الذى حفظ كرامة مصر ومكانتها العالمية سلاماً لأرواح مبدعى أغنيات النصر العظيم.