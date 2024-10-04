الجمعة 04/أكتوبر/2024 - 09:36 م 10/4/2024 9:36:26 PM

أسعدنى كثيرا تكريم الدكتور عبدالمنعم عمارة والفنانة القديرة فريدة فهمى فى افتتاح الدورة 24 لمهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية الذى افتتحه الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الاسماعيلية، خاصة ان تكريم الرموز فى كافة المجالات يعتبر دافعا للأجيال الجديدة للعمل والتفوق كل فى مكانه، وتأكيد عملى من وزارة الثقافة على انها ستظل داعمة لكل الفنون إيماناً بدورها فى صون التراث والهوية الوطنية..

والمهرجان احتفاء مهم بجزء أصيل من هويتنا المصرية وتراثنا العريق وبفنوننا الشعبية التى تعكس عمق حضارتنا وتنوعها وهو أيضا فرصة لتبادل الخبرات والمعارف بين الفنانين من مختلف البلدان وتعزيز أواصر التعاون الثقافى بين الشعوب».. ويعتبر عيدًا للفنون الشعبية التى تضرب بجذورها فى أعماق التاريخ المصرى القديم.. ويشهد المهرجان إبداع 15 فرقة فنية مصرية بفنونها الأصيلة و7 فرق فنية من مختلف دول العالم تقدم لوحات فنية رائعة تعكس تنوع الثقافات وتبادل الحضارات..

وجاء التكريم المستحق للدكتور عبدالمنعم عمارة محافظ الإسماعيلية الأسبق ومؤسس المهرجان عام 1985 والفنانة فريدة فهمى أيقونة الرقص الشعبى فى مصر التى شاركت على رضا ومحمود رضا الحلم لتأسيس فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية والتى ساهمت فى إثراء المشهد الفنى المصرى.. وتكريمهما هو تكريم لكل من ساهم فى الحفاظ على تراثنا الأصيل وتعريف بمسيرة حافلة بالإنجازات والعطاء.. والمهرجان يعد إرثاً ثقافياً وتراثاً فنياً متميزًا وفرصة لتلاقى الثقافات والفنون وتعزيز قيم التفاهم والتعايش بين الشعوب وتقوية الروابط الإنسانية التى تتجاوز الحدود الجغرافية والسياسية ونافذة تعرض من خلالها الدول المشاركة ثقافتها وتراثها وتاريخها وهويتها وتحفظها للأجيال القادمة.. وهو فى الوقت نفسه يضع محافظة الإسماعيلية على خريطة السياحة العالمية ومرآة تعكس للعالم جمال المدينة ومقوماتها الطبيعية والسياحية.

ويتيح للمشاركين من الدول العربية والأجنبية فرصة التعرف عن قرب على أهميتها سياحيًا واقتصاديًا..

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