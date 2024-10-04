المخرج البولندي: سعيد بمشاركة فيلمي "أغنية الماعز" في مهرجان الإسكندرية السينمائي

قال المخرج البولندي أنچن چاكيموسكي، إنني سعيد بالمشاركة في فعاليات الدورة الأربعين لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط، من خلال فيلمه اليوناني “أغنية الماعز” في المسابقة الدولية، موجها الشكر لإدارة المهرجان على مشاركته.

وأكد چاكيموسكي أن الفيلم يصنف ضمن الأفلام الرومانسية، حيث يسرد قصة شاب يوناني يصل إلى جزيرة نائية لبيع قطعة أرض ورثها عن عمه الراحل، لكن سرعان ما تتغير خططه بعد لقائه بفتاة من أهل الجزيرة، لتتولد بينهما مشاعر حب قوية تقوده للتخلي عن فكرة البيع.

وأوضح چاكيموسكي أن الهدف من الفيلم هو إيصال رسالة عميقة عن التضحية من أجل الحب، مشيرًا إلى أن الإنسان قد يتخلى عن أفكاره وخططه الشخصية للبقاء مع من يحب.

وأضاف أن الفيلم الذي تم إنتاجه العام الماضي ضم مجموعة من أبرز الفنانين اليونانيين، مثل الفنان توميس بانو، وبلغت تكلفته حوالي 900 ألف دولار، استغرق العمل على الفيلم حوالي عام كامل، وتم تصوير جميع مشاهده في مواقع مختلفة في اليونان.

وأشار المخرج البولندي إلى أن فيلمه “أغنية الماعز” حصد حتى الآن ثمانية جوائز في مهرجانات عالمية ودولية، تكريمًا لإبداعاته في مجالات الإخراج، التمثيل، التأليف، والتصوير، مما يعزز من مكانة الفيلم على الساحة السينمائية الدولية.