صحيفة إسرائيلية تزعم اغتيال القيادي بحزب الله هاشم صفي الدين

زعمت صحيفة معاريف الإسرائيلية اغتيال القيادي بحزب الله هاشم صفي الدين، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

من هو هاشم صفي الدين ؟

يذكر أنه منذ أن تم الاعلان رسميًا عن اغتيال حسن نصر الله الأمين العام لـ حزب الله، وكثرت التساؤلات عن المنصب الرفيع الذي فُرغ بحزب الله اللبناني، وفي هذه اللحظة انتقلت الأنظار إلى الرجل الثاني في الحزب، وهو هاشم صفي الدين والذي يجلس على مقعد رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله في لبنان منذ عام 1994، والذي يتولى الإشراف على الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية للحزب، ويرى الخبراء أنه أُعد لتولي قيادة الحزب مستقبليًا.

ورصدت "بوابة بالوفد الإلكترونية" في تقريرها جانب من حيات هاشم صفي الدين المرشح القوي لتولي منصب الأمين العام لحزب الله خليفتاً لـ نصر الله.

نشأة القيادي بحزب الله هاشم صفي الدين

ويعد صفي الدين من مواليد بلدة دير قانون النهر في محافظة صور جنوب لبنان عام 1964، هو أيضا ابن خالة نصر الله، وصهر قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وكان من بين مؤسسي حزب الله في عام 1982.

وقد انتهج صفي الدين نفس النهج الذي انتهجه نصرالله في بعض مناحي حياته، حيث تلقى صفي الدين تعليمه في النجف في العراق و مدينة قم في إيران، وله علاقات قوية مع شخصيات هامة في الجمهورية الإسلامية، فشقيقه عبد الله صفي الدين ممثل الحزب في طهران متزوج من ابنة محمد على الأمين، رجل دين شيعي وعضو الهيئة الشرعية في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في إيران، كما زوج صفي الدين ابنه رضا من زينب قاسم سليماني، ابنة قائد فيلق القدس الذي اغتيل في بغداد بمسيرة أمريكية عام 2020.

ورغم أن مهام صفي الدين "رسميا" كانت الإشراف على الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، مثل إعادة إعمار الضاحية الجنوبية لبيروت التي تعرضت لدمار كبير بعد حرب تموز/ يوليو عام 2006، إلا أنه أسندت له مهام الإشراف على الأنشطة السياسية والثقافية والتعلمية والعسكرية للحزب، فهو أيضا عضو في مجلس الجهاد الذي يدير العمليات العسكرية للجماعة.

وعرف عن صفي الدين انتقاده اللاذع للولايات المتحدة، وفي عام 2017 عندما أدرجته الولايات المتحدة والسعودية على قائمة الإرهاب، قال صفي الدين "هذه الإدارة الأمريكية المعاقة والمجنونة بقيادة ترامب، لن تتمكن من المقاومة، ولن تحصلوا على شيء"، مؤكدا أن إجراءات التعسفية والضغوط لن تثبط عزيمة حزب الله.

ومن جهته، حاول الجيش الإسرائيلي تصفيته حين شن في 14 حزيران/ يونيو هجوما صاروخيا استهدف منزل صفي الدين في مسقط رأسه في دير قانون في جنوبي لبنان، وكان يتوقع أن يكون برفقة عدد من قادة حزب الله، وبعد فترة وجيزة أعلن متحدث باسم حزب الله، أن المبنى كان فارغا أثناء الهجوم.