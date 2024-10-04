فيلم Terrifier الجزء الثالث يثير حالة من الرعب والمشاهدون يهربون من السينمات

أثار الجزء الثالث من فيلم الرعب Terrifier موجة من الإضرابات الجماعية في دور السينما وإصابة أحد روادها بالتقيؤ بعد العرض الأول للفيلم.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عرض فيلم Terrifier 3 في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هذا الأسبوع - وقد ترك بالفعل بعض المعجبين "مصدومين" بسبب العنف الشديد والدماء الموجودة فيه.

وأحدث الفيلم الأخير في السلسلة، Terrifier 2، ضجة كبيرة في عام 2022 بعد أن تقيأ المشاهدون في دور العرض ، ويبدو أن الجزء الثالث ليس مختلفًا.

بحسب موقع الصحيفة، غادر 11 شخصًا عرض الفيلم وغادر تسعة أشخاص خلال فقرة الافتتاح "المثيرة للاشمئزاز" وحدها.

وأفادت الصحيفة أن أحد الحاضرين تقيأ أثناء مشاهدة الفيلم، ومن المتوقع أن يتبعه المزيد من المعجبين مع طرح فيلم Terrifier 3 في المزيد من دور العرض.

وأصدرت شركة Bloody Disgusting هذا الأسبوع مقطع فيديو ترويجيًا يلتقط ردود أفعال الجمهور تجاه الفيلم ، حيث قال أحد المعجبين: "لقد كانت الأحدث مبالغ فيها بالتأكيد".

وأضاف: "كان هذا الشيء مخيفًا ولكنه كان جيدًا - لقد أصبت بصدمة طفيفة"، كما يقول آخر، "إنه أمر مثير للاشمئزاز".

حقق فيلم Terrifier 2 نجاحًا مفاجئًا في شباك التذاكر في عام 2022، إذ حصد أكثر من 15 مليون دولار من ميزانية ضئيلة قدرها 250 ألف دولار.

ومع ذلك، عندما طلب المخرج داميان ليون من هوليوود تمويل جزء ثانٍ للفيلم، واجه مقاومة شديدة من بعض الاستوديوهات الكبرى بسبب العنف الشديد في الفيلم.

وحظيت بفرصة مقابلة بعض الاستوديوهات، مثل استوديوهات هوليوود الحقيقية، التي أرادت إنتاج فيلم Terrifier 3"، حسب ماصرح به المخرج العام الماضي.

وأضاف: "أن أحصل حتى على السيناريو، كان الأمر يعتمد فقط على نجاح الجزء الثاني، وعقد الاجتماعات والحصول على الشعور بأنني سأحظى بعيون فوق كتفي، وكانوا قلقين بشأن مستويات الدماء وهذا وذاك".

وأكد: "لقد عرفت، ولأنني لم أرَ نصي أو أعرف ما يدور في ذهني، كنت أعلم أنهم لن يسمحوا لي بصنع هذا الفيلم بناءً على الصفحات الخمس الأولى. هكذا هو فيلم Terrifier 3 المجنون".

وأضاف ليون أن المشهد الافتتاحي مروع للغاية لدرجة أن أي استوديو سينمائي رئيسي لن يسمح له "أبدًا" بتصويره، "صدقوني، أضمن لكم أن الدقائق الخمس الأولى من هذا الفيلم ستكون مثيرة للجدل للغاية.

تحكي سلسلة أفلام Terrifier قصة المهرج الشيطاني الذي يروع سكان مقاطعة مايلز، نيويورك.

ويبدو أن الفيلم يتضمن مشهدًا مروعًا للغاية لدرجة أن الممثل ديفيد هوارد ثورنتون، الذي يلعب دور آرت، كاد أن يتقيأ أثناء التصوير.