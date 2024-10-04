الجمعة 04 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

" الأيادي الحالمة " رواية جديدة للدكتور عمر عبدالجواد

الدكتور عمر عبدالجواد
الدكتور عمر عبدالجواد

أطلق الدكتور عمر عبدالجواد روايته الجديدة" الأيادي الحالمة" التي توصف ظروف الواقع الذي تعرضت له مصر في العقد الأخير من القرن الحالي.

وتصور الراوية شريحة مجتمعية كادحة لبعض طلبة تخرجوا في الجامعة ليصطدموا بالواقع المرير لعدم وجود عمل يتناسب مع ما درسوه عبر تعليمهم و كفاحهم  بل عدم وجود أي عمل آخر فيتفقوا على السفر خارج مصر.

ومن هنا  تبدأ مرحلة دراماتيكية لهؤلاء الشباب في ظل ظروف الواقع السياسي والإجتماعي والإقتصادي الذي تعرضت له مصر في العقد الأخير من القرن الحالي.

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