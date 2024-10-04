الديوك تنضم إلى الألمان في قائمة "معتزلو يورو 2024"

لعنة الاعتزال تستمر

أنضم النجم الفرنسي، أنطوان جريزمان، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، إلى قائمة "معتزلو يورو 2024"، بعدما أعلن اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بلاده، عقب مسيرة استمرت 10 سنوات.

وقال مهاجم الديوك، أنطوان جريزمان، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "بقلب مليء بالذكريات أغلق هذا الفصل من حياتي، وأشكركم على هذه المغامرة الرائعة مع المنتخب الفرنسي وأراكم قريبا".

بذلك، قد انضم جريزمان إلى قائمة أبطال مونديال 2018 المعتزلين، بعد الحارس هوجو لوريس والمدافع رافائيل فاران وصامويل أومتيتي وأوليفيه جيرو وبليس ماتويدي.

وخاض جريزمان نحو 137 مباراة بقميص المنتخب الفرنسي ما بين مباراته الدولية الأولى في 2014 وحتى آخر مباراة له في عام 2024 الجاري.

ولعبت المباراة الرسمية الأولى لجريزمان ضد هولندا في 5 مارس 2014، وكانت ودية ضد الطواحين في إطار الاستعدادات لمونديال كأس العالم 2014، وحسمها الديوك بالفوز بثنائية دون رد.

بينما جاءت آخر مواجهة لنجم الأتلتي ضد بلجيكا وحسمها المنتخب الفرنسي بالفوز 2-0 في سبتمبر 2024، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وسجل أنطوان جريزمان على مدار مسيرته الدولية مع منتخب الديوك 44 هدفا، وصنع 38، وخلال مسيرته المليئة بالنجاحات توج معه بكأس العالم 2018، وحقق المركز الثاني في مونديال قطر 2022 خلف تانجو الأرجنتين، كما توج جريزمان مع "الديوك" بدوري أمم أوروبا 2021 في نسخته الثانية، بينما خسر نهائي يورو 2016.

واختير أنطوان جريزمان، صاحب الـ 33 عاما، كأفضل لاعب في نهائي كأس العالم 2018 الذي شهد تتويجه بلاده باللقب بعدما سجل هدفا وصنع ثنائية في الفوز 4-2 على كرواتيا.

يذكر انه عقب انتهاء بطولة يورو 2024، قد شهدت الساحة الأوروبية، آفة الاعتزال الدولي، وكان للمنتخب الألماني نصيب الأسد، باعتزال كل من حارس مرمى بايرن ميونيخ المخضرم مانويل نوير، ومتوسط الميدان القائد الكاي جوندجان، والمهاجم توماس مولر، وصانع ألعاب ريال مدريد توني كروس.