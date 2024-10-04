نيبينزيا: ألمانيا تمنع التحقيق في تفجير السيل الشمالي

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن ألمانيا تعوق أي خطوات من جانب المجتمع الدولي تهدف إلى تحديد ملابسات تفجير "السيل الشمالي" ومعاقبة المسؤولين عنها.

وقال نيبينزيا في جلسة لمجلس الأمن الدولي: "ألمانيا، بوعي أو بغير وعي، تعمل بمثابة "المفسد"، حيث تمنع أي خطوات من قبل المجتمع الدولي نحو تحديد ملابسات تفجير "السيل الشمالي" ومعاقبة المخططين والمنفذين له".

وأضاف: "إننا مضطرون إلى الإعلان عن الانتهاء من العمل على مشروع بيان آخر لرئيس مجلس الأمن بسبب الغياب المطلق للتعاون من جانب الولايات المتحدة وحلفائها".

وتابع: "لقد حاولنا الاتفاق عليه (مشروع البيان) منذ أكثر من شهر، وعقدنا عدة جولات من المشاورات، ولكن إذا كان لدى خصومنا مهمة منع أي قرارات أو بيانات جماعية من المجلس، فلن تكون هناك أي فرصة للنجاح".

واجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم بناء على طلب من روسيا بشأن الهجمات الإرهابية على خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" التي وقعت في 26 سبتمبر 2022.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا طلبت مرارا بيانات وتفاصيل حول انفجارات "السيل الشمالي"، لكنها لم تتلقها أبدا.

وكانت الاستخبارات الخارجية الروسية قد كشفت أواخر الشهر الماضي عن معلومات جديدة تؤكد ضلوع بريطانيا والولايات المتحدة في تفجير أنابيب "السيل الشمالي" للغاز الروسي إلى ألمانيا في بحر البلطيق.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأعمال التخريبية في "السيل الشمالي" بأنها أعمال إرهابية دولية، مشيرا إلى أن المسؤولية عن التفجيرات تقع على عاتق الأنغلوساكسونيين، الذين "لم تعد العقوبات المفروضة على روسيا كافية بالنسبة لهم، فانتقلوا إلى التخريب".