القومي للسينما يعرض فيلم “المحارب أحمد بدوي" بأمسية (يوم النصر)

استمرارا لأنشطة المركز القومى للسينما برئاسة مدير التصوير حسين بكر، وبمشاركة الأدارة المركزية للشعب واللجان بالمجلس الأعلي للثقافة أمانة الأستاذ الدكتور أسامة طلعت الأمين العام تقام أمسية سينمائية تحت عنوان (يوم النصر) الأثبين الموافق ٧ أكتوبر بمقر المجلس الأعلي للثقافة يعرض خلالها فيلم "المحارب أحمد بدوي" للمخرج عاطف شكري من انتاج المركز القومي للسينما ٢٠١٥ . وذلك بمناسبة ذكري أنتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وعقب عرض الفيلم، تقام ندوة تديرها د. سحر عبد العال طبيب وأستشاري الصحة الأسرية والنفسية لمناقشة الجمهور من خلال مشاهدتهم للفيلم والحديث عن المجتمع المصري قبل نصر أكتوبر وتحوله والتغيرات التي طرأت عليه بعد الإنتصار المجيد كما تستضيف الندوة المهندس /سعيد قطايف مهندس عمليات ورسام خرايط حرب أكتوبر وهو أحد أبطال أكتوبر ويتحدث عن بطولات ومعارك أكتوبر المجيدة . وذلك بحضور الدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما والمونتيرة منار حسني الرئيس الأسبق للمركز القومي للسينما ومخرج الفيلم الأستاذ عاطف شكري.

جدير بالذكر أن فيلم (المحارب) هو فيلم تسجيلي ينتمي الي نوعية أفلام السيرة الذاتية ويتناول الفيلم قصة بطولة الفريق أحمد بدوي أحد رموز حرب أكتوبر المجيدة.

تشرف علي الفعاليات الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف، وتقام الإحتفالية الأثنين ٧ أكتوبر بالمجلس الأعلي للثقافة /ساحة الأوبرا المصرية.