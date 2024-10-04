الجمعة 04 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

غالانت: لدى إسرائيل المزيد من المفاجآت لحزب الله

غالانت
غالانت

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الجمعة أن لدى إسرائيل المزيد من المفاجآت لحزب الله، وأن الحزب "لم يعد منظمة"، مشيرا إلى أن الضربات ضد الحزب كانت متتالية وشديدة.


منظومة الصواريخ والقذائف

وأضاف أن بعض المفاجآت تم تنفيذها بالفعل، وأن بعضها سيستمر، مشددا على أن منظومة الصواريخ والقذائف الخاصة بالحزب تعرضت لضربة شديدة، وأنه تم تدمير جزء كبير منها، حيث تم تدمير وحدات التحكم وأنظمة الاتصالات ومركز القيادة بالكامل في قوة الرضوان.

 

وقال "في الواقع.. تم تدمير المستوى الثاني والثالث بالكامل تحت قيادة حسن نصر الله".

 

 

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