الجمعة 04 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الطريق إلى البرلمان

محمد البدري: كلمة السيسي في حفل تخرج طلاب الأكاديمية العسكرية أثلجت قلوب الشعب المصري

النائب محمد البدري،
النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ

أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخرج طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية، أثلجت قلوب الشعب المصري بأن بلادهم في أيدي أمينة، وهي التي تأتي في وقت عصيب وحساس تشتعل فيه المنطقة بتصعيد خطير تتزايد فيه الاحتمالات بنوب حرب شاملة أو تصارع قوى إقليمية. 

وأوضح البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أن القوات المسلحة المصرية دائما ما كانت على العهد والوعد بحماية أمن واستقرار مصر، وهي التي لم تتوانى يوما عن تحمل المسؤولية بل ضحت بأبنائها في سبيل بقاء الوطن شامخا والشعب آمنا، لافتا إلى أن قوة مصر العسكرية هي الدرع الواقي ضد أي خطر يحيق بالبلاد والذي تنكسر عنده أطماع كل من تسول له نفسه المساس بشبر واحد من أرض مصر. 

وأشار البدري في هذا الصدد، بضرورة العمل على تقوية الجبهة الداخلية من خلال تعزيز الوحدة الوطنية وتماسك المجتمع، مشددا على ضرورة أن يكون الشعب المصري هو حائط الصد الأول في مواجهة محاولات زعزعة الاستقرار، وأن هذا التلاحم بين القيادة والشعب هو ما يمكن مصر من مواجهة التحديات، سواء كانت داخلية أو خارجية. 

ولفت البدري إلى أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تلعب دوراً محورياً في تعزيز الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، سواء من خلال الجهود الدبلوماسية أو الأمنية، موضحا أن مصر أظهرت التزامها الواضح بتحقيق السلام العادل والشامل من خلال مساعيها المستمرة، مثل فتح معبر رفح لتسهيل مرور المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني، مشيرا في هذا الصدد بأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة، وأكد أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على أسس راسخة من التوازن والاعتدال، حيث تسعى دائماً إلى حل النزاعات بالطرق السلمية وليس تصعيدها، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الأمن القومي المصري ومصالحها الاستراتيجية.

 

مواد متعلقة

دفاع النواب تهنئ السيسي بانتصارات أكتوبر: غيرت النظريات العسكرية

برلماني: روح أكتوبر تتجدد.. ومصر تبني جمهوريتها الجديدة بعزيمة الانتصار

زراعة الشيوخ: البحث العلمي والتصنيع الزراعي من أبرز الملفات بأجندة اللجنة

حسام الخولي رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالشيوخ

وكيل الشيوخ يُهنئ السيسي ووزير الدفاع بذكرى انتصارات أكتوبر

ننشر نتائج انتخابات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

هاني سري الدين رئيساً للجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ

عبدالرازق يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى 51 لنصر أكتوبر

الجريدة الورقية