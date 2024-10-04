باحث: مشاهد الحرب والعنف بغزة تتكرر في لبنان حاليًا (فيديو)

قال أحمد عز الدين، الكاتب والباحث السياسي، إن مشاهد الحرب والعنف الذي كانت تحدث في قطاع غزة أصبحت تتكرر بالوقت الحالي في لبنان، إذ شن الاحتلال سلسلة من الغارات على الضاحية الجنوبية، تسببت في دمار هائل، فضلا عن الانفجار الذي طال مساحات كبيرة بالضاحية.

حسن نصر لله

وأضاف «عز الدين»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن دولة الاحتلال أصدرت بيانا باستهدفها لشخصية الكبيرة مؤهلة لتولي القيادة بحزب الله، بدلا من الأمين العام حسن نصر لله، الذي تم اغتياله، ولكن هذا الاستهداف سقط ودمر العديد من الأبنية.

وأوضح، أن في حالة استمرار الضاحية الجنوبية على هذا الحال ستصبح غزة أخرى، لأنها تشهد يوميا استهدافات وهجمات من قبل الاحتلال، لافتا إلى أن هناك إنذارات الذي يدعوا إلى الإخلاء أو رسالة لبدأ التدمير، موضحا أن الضاحية الجنوبية أصبحت خالية والأبنية التي توجد بها مدمرة وغير صالحة للسكن، نتيجة الأضرار الكبيرة والهجمات التي تعرضت لها.

عجز الاحتلال عن الدخول بريا

وأكد، أن عجز الاحتلال عن الدخول بريا لفرض التسوية التي تريدها، جعله يلجأ إلى فكرة التدمير، إذ إنها تراهن على هذا الأمر، لفرض اتفاق إذعان، فضلا عن تحدثها بأنها تريد إبعاد حزب الله ونزع سلاحه.

