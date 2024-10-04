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الجمعة 04 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

غارة إسرائيلية قرب مستشفى يخرجه من الخدمة مؤقتًا في لبنان

غارة
غارة

أعلن الطبيب مؤنس كلاكش، مدير مستشفى مرجعيون الحكومي في جنوب لبنان، أن غارة إسرائيلية وقعت على بُعد نحو 5 أمتار من مدخل المستشفى، مضيفاً أن الطاقم الطبي قرر إخلائه مؤقتاً، وفقاً لوكالة «رويترز».

 

وحسب الشرق الأوسط، تابع: «لم يصب أحد من الطاقم الطبي، لكننا قررنا الإخلاء مؤقتاً لحين استجلاء الوضع الأمني».

من جهتها، أكدت مسؤولة في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الجمعة، أن 900 ملجأ حكومي في لبنان امتلأت معظمها، مضيفة أن عدداً كبيراً من الفارين من القصف الإسرائيلي ينامون في العراء.

 

المتحدثة باسم المفوضية

وقالت رولا أمين، المتحدثة باسم المفوضية، في إفادة صحافية في جنيف: «معظم الملاجئ الحكومية، وعددها 900 تقريباً في لبنان، لم تعد بها طاقة استيعابية».

 

يأتي ذلك وسط تصاعد حدة القصف الإسرائيلي على مناطق لبنانية مختلفة، خصوصاً في الجنوب وضاحية بيروت الجنوبية ومناطق البقاع، منذ أكثر من 10 أيام.

 

 

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