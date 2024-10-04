النائب محمد عزت القاضى: كلمة الرئيس السيسى أبرزت تضحيات الشعب المصري

قال النائب محمد عزت القاضى، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2024 بالمقر الجديد للأكاديمية العسكرية في العاصمة الإدارية الجديدة، حملت رسائل كثيرة منها رسائل طمأنة للمصريين ورسائل أخري للمجتمع الدولي.

وأوضح القاضى، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أبرزت حجم تضحيات الشعب المصري وأكدت للعالم كله أن الشعب المصري علي قلب رجل واحد، مشددا علي أهمية تماسك الجبهة الداخلية لمصر من أجل مواجهة جميع التحديات التي تواجه المنطقة بأكملها، حيث أن جميع بلدان المنطقة تشهد توترات غاية في الصعوبة.

وأشار إلي أن فعاليات حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2024بالمقر الجديد للأكاديمية العسكرية في العاصمة الإدارية الجديدة، كانت بمثابة رسالة للعالم كله أن جيش مصر قادر علي حماية أمنها القومي وداعم لاستقرار جميع دول المنطقة، وأن القيادة السياسية لن ولم تلتفت لاي مهاترات تستهدف زعزعة أمن واستقرار مصر.

وأوضح القاضي، أن كلمة الرئيس السيسى عندما قال: أن سلامة هذا الوطن.. ما كان لها أن تتحقق.. في مواجهة تلك التحديات التي مررنا بها، على مدار السنوات الماضية.. لولا صمود هذا الشعب الأمين ووحدته .. فتضحيات أبناء هذا الوطن.. هي نهر عطاء مستمر على مدار التاريخ.. وإن اختلفت صورها ..وستظل مصر بوحدة شعبها.. أكبر من جميع التحديات والصعاب .. وسيستمر تقدمها للأمام.. محفوظا بنصر الله ورعايته.. وإرادة وعزيمة أبناء هذا الشعب الكريم" تحملنا جميعا المسئولية لنقف خلف القيادة السياسية وندعم جميع قرارات في مرحلة حرجة للغاية.

وبشأن القضية الفلسطينية، أكد النائب محمد عزت القاضي، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، أوضحت للجميع أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير وأن مصر تدعم حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عبر حدود يونيو عام 1967.