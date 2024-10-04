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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

مقتل احد قوات حرس الحدود الايرانية في مدينة زابل

أمير محمد كاخكي
أمير محمد كاخكي

أعلن العميد عادل حيدري في الجيش الإيراني، استشهاد احد قوات حرس الحدود  في مدينة زابل، بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران.

 

وحسب وسائل إيرانية، اوضح العميد حيدري بأن الشهيد أمير محمد كاخكي قد استشهد برصاصة مباشرة أثناء حراسته الحدود الجنوبية الشرقية لايران في زابل بمحافظة سيستان وبلوشستان.

حماية حدود الجمهورية الاسلامية الايرانية

وأضاف انه في الليلة الماضية و أثناء حماية حدود الجمهورية الاسلامية الايرانية أصيب احد قوات حرس الحدود الايرانية في مدينة زابل ويدعى اميرمحمد كاخكي وهو احد أفراد اللواء المتحرك 177 المتنقل والمتمركز عند نقاط الصفر الحدودية برصاصة مباشرة من العدو بسبب تحركات الأعداء الهاربين على الجانب الآخر من الحدود، مما ادى الى استشهاده على الفور.

 

كما اكد على ان إن أي تحرك صغير للمخلين بأمن حدود الوطن لن يمر دون رد، وسيكون مصحوبا برد حاسم من قوات الجمهورية الإسلامية الايرانية المسلحة.

 

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