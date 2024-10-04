الكشف علي 641 مواطناً في القافلة الطبية بقرية خُزام بقوص

أعلن الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بقنا، عن نجاح القافلة الطبية التي عُقدت علي مدار يومين بقرية خُزام بمركز قوص في تقديم خدماتها ل ٦٤١ مواطن .

وأوضح وكيل الوزارة أن القافلة ضمت العديد من التخصصات الطبية من الباطنة ، الجراحة ، النساء ، الأطفال ، العظام وتنظيم الأسرة هذا بالإضافة إلي تقديم عدد من الخدمات العلاجية الأخري شملت معمل الدم ، معمل المتوطنة ، الأشعة إضافة إلي عقد عدة ندوات تثقيف صحي لعدد من المترددين حول أهمية الإستفادة من المبادرات الرئاسية وكيفية تجنب الأمراض المزمنة والتعامل معها.

وكان الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بقنا، قد شهد إنطلاق المؤتمر الخامس الذي ينظمه قسم الجلدية بمستشفي قنا العام وخلال المؤتمر الذي حضره الدكتور محمد الديب نقيب الأطباء ومدير مستشفي قنا العام والأستاذ الدكتور عمرو عبدالحميد أستاذ الامراض الجلدية بطب سوهاج والدكتور باسم حبشي إستشاري الجلدية بمستشفي قنا العام ونخبة من أساتذة الجلدية بعدد من جامعات ومستشفيات الجمهورية.

أشاد وكيل الوزارة بجهود فريق قسم الجلدية بالمستشفي ودورهم الهام في التعامل مع الحالة الطبية التي ترد إلي المستشفي ، وكذا دورهم في عقد المؤتمرات العلمية التي تُثري الحصيلة العلمية لدي أطباء الجلدية بالمحافظة وأثر ذلك علي مستوي الخدمات الطبية التي يتلقاها المواطنين من أبناء المحافظة.

فيما أشار الدكتور محمد الديب أن المؤتمر يَشرُف بكوكبة علمية من الأطباء لعرض كل ما هو جديد وحديث في تخصص الجلدية والليزر والتجميل وأمراض الجلد ، كما ويناقش المؤتمر مدي تأثير الأدوية المناعية علي الأمراض الجلدية وما هو مناسب لكل حالة هذا وقد تم خلال المؤتمر تكريم مجموعة من الأطباء المتميزين من أطباء الجلدية سواءاً من العاملين من القطاع الصحي أو الجامعي علي جهودهم المختلفة والمتنوعة في خدمة المواطنين في كافة أنحاء المحافظة.

نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ أنشطة مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان بقرية دندرة

تابع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، جهود الأجهزة المعنية بتنفيذ الأنشطة الخاصة بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان بقريه دندرة التابعة لمركز قنا .

حيث شاركت مديرية الصحة والسكان بعدد من القوافل الطبية استفادت منها 3996 مواطن، ونفذت مديرية التموين قوافل بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتلقي طلبات تصحيح البطاقات التموينية لعدد 30 أسرة ، بينما نفذت مديرية الشباب والرياضة أنشطة رياضيه استفاد منها 130 شاب وفتاه.

وشاركت مديرية الأوقاف بعدد من القوافل والندوات التوعوية أستفاد منه 220 مواطن، ونظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهيه الصغر استعراض الخدمات المالية والغير مالية واستفاد منه 345 مواطن .

وقامت مديرية القوى العاملة بتسجيل أسماء الشباب الراغبين في إيجاد فرص عمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، و ذوي الهمم، وكذا تسجيل الراغبين في التدريب المهني علي مهن مختلفة، وعقد ندوة في مجال السلامة والصحة المهنية بشأن "مخاطر الحريق" والتي استفاد منها 60 مواطن ، ونظمت مديرية الزراعة بقنا، ندوة إرشادية زراعية لعدد 150 مزارع.

وقامت مديرية التضامن الاجتماعي بتلقي طلبات تكافل وكرامه، وبطاقات الخدمات المتكاملة، فضلا عن تنفيذ ندوات وبرامج توعويه عن مشروعات التمكين الاقتصادي، و تنميه الأسرة والتي استفاد منها 1300 مواطن.

كما نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة عدد من الندوات التثقيفية استفاد منها 400 مواطن ، وقامت الوحدة المحلية بحملات نظافة استفاد منها 7050 مواطن.

كما قامت مديرية التربية والتعليم بعقد عدد من الندوات والفعاليات استفاد منها 160 مواطن.

و نظمت مكتبة مصر العامة انشطة ترفيهيه وثقافيه استفاد منها 450 مواطن. ونظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ندوة توعيه عن ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي لعدد463مواطن .

كما شاركت مديرية الطب البيطري بتنظيم قوافل بيطرية وندوات إرشادية لعدد 380 مواطن، فيما قامت هيئه محو الاميه و تعليم الكبار بعمل امتحانات فورية وندوات لعدد 150 مواطن، ونظم فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، عدد من الندوات التثقيفية لتنمية الاسرة المصرية عن مناهضة العنف ضد المرأة لعدد 230 سيدة، ونظمت وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرآه بالديوان العام ندوات توعية استفاد منها 200 مواطن.