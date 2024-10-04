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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

نائب قائد الحرس الثوري: إذا أخطأت إسرائيل وهاجمتنا سنضرب جميع منشآت الطاقة لديها

الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني

قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، إنه إذا أخطأت "إسرائيل" وهاجمت إيران، فسنهاجم منشآت الطاقة والغاز لديها، و"إسرائيل" لا تملك سوى ثلاث محطات للطاقة وعدداً قليلاً من منشآت الطاقة، ويمكننا ضربها جميعها في آن واحد.

إذا أخطأت إسرائيل فسنستهدف جميع مصادر الطاقة والمحطات والمصافي والحقول الغازية لديها، سنستهدف منشآت الطاقة والغاز الإسرائيلية إذا هاجمت إسرائيل طهران

وكانت هددت إسرائيل بضرب ايران ردا على الهجوم الذي شنته الأخيرة الأسبوع الماضي.

 

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