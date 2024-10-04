نائب قائد الحرس الثوري: إذا أخطأت إسرائيل وهاجمتنا سنضرب جميع منشآت الطاقة لديها

قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، إنه إذا أخطأت "إسرائيل" وهاجمت إيران، فسنهاجم منشآت الطاقة والغاز لديها، و"إسرائيل" لا تملك سوى ثلاث محطات للطاقة وعدداً قليلاً من منشآت الطاقة، ويمكننا ضربها جميعها في آن واحد.

إذا أخطأت إسرائيل فسنستهدف جميع مصادر الطاقة والمحطات والمصافي والحقول الغازية لديها، سنستهدف منشآت الطاقة والغاز الإسرائيلية إذا هاجمت إسرائيل طهران

وكانت هددت إسرائيل بضرب ايران ردا على الهجوم الذي شنته الأخيرة الأسبوع الماضي.