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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

نتنياهو يفر إلى الملجأ بعد دويّ صفارات الإنذار في مكان إقامته

نتنياهو
نتنياهو

فر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى الملجأ مع دوي صفارات الإنذار في قيسارية، حيث يقع منزله، في وقت تتوسع عمليات حزب الله.

وحسب موقع "والاه" الإسرائيلي أنّ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كان موجوداً في منزله في قيسارية عندما دوّت صفارات الإنذار، مشيراً إلى أنه هرع إلى الملجأ في إثرها.

 

المقاومة الإسلامية في لبنان

ووسعت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، دائرة نيرانها شمالي فلسطين المحتلة، وتواصل عملياتها النوعية ضد الاحتلال الإسرائيلي، متصديةً لمحاولات التوغل الإسرائيلية جنوبي البلاد، وذلك دعماً لغزة ومقاومتها، ودفاعاً عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين. 

 

ودوّت صفارات الإنذار في "مرغليوت" و"مسكاف عام" و"حانيتا" وحيفا و"الكرايوت" وعكا و"نهاريا"، وفي "غور بيت شان"، و"غيشر"، و"ميناحيميا"، صباح اليوم الجمعة، بالتوازي مع انطلاق رشقات صواريخ من لبنان، فيما وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بأنه "جنون في سماء حيفا والكاريوت". 

 

وقالت وسائل عبرية، إن نتنياهو وعدداً من الوزراء اختبأوا أثناء الهجوم الإيراني على "إسرائيل" في مكان محصّن تحت الأرض في مدينة القدس، فيما تحصن وزير الأمن يوآف غالانت في مبنى تحت الأرض تابع للوزارة في "تل أبيب".

 

 

 

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