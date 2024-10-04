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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

حماس: نرفض حملة التحريض والاعتداء على الصحفي ليث جعار

الصحفي الفلسطيني
الصحفي الفلسطيني ليث جعار

استنكرت حركة حماس، حملة التحريض والتشويه المتعمد التي يتعرض لها الصحفي الفلسطيني ليث جعار في الضفة الغربية، معربة عن إدانتها للاعتداء الجسدي عليه من أحد عناصر أجهزة السلطة الأمنية، وتوقيفه واحتجازه أثناء تقديمه شكوى ضد العنصر الذي اعتدى عليه.

وقالت حركة حماس في بيانها:إننا ندين هذه الممارسات المرفوضة بحق الصحفي جعار، لنعتبر أن هذه السلوكيات من شأنها تهديد حياة الصحفيين والتضييق عليهم ومنعهم من ممارسة عملهم وتأدية رسالتهم، خاصة في ظل الظرف الميداني الحساس الذي تمر به الضفة الغربية وما تتعرض له من عدوان صهيوني متصاعد.

 

كف يد أجهزتها الأمنية عن الصحفيين

وطالبت حماس، قيادة السلطة بكف يد أجهزتها الأمنية عن الصحفيين، ومحاسبة المعتدين لضمان عدم تكرار أي اعتداء، والعمل على توفير البيئة الآمنة للعمل الصحفي، وضمان سلامة الصحفيين وعدم التعرض لهم أو ملاحقتهم.

 

ودعت حماس، إلى التوقف عن حملة التحريض بحق كافة الصحفيين والنشطاء، وتركيز الجهد ضد الاحتلال وجرائمه المستمرة بحق شعبنا وأرضنا.

 

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