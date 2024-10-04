حماس: نرفض حملة التحريض والاعتداء على الصحفي ليث جعار

استنكرت حركة حماس، حملة التحريض والتشويه المتعمد التي يتعرض لها الصحفي الفلسطيني ليث جعار في الضفة الغربية، معربة عن إدانتها للاعتداء الجسدي عليه من أحد عناصر أجهزة السلطة الأمنية، وتوقيفه واحتجازه أثناء تقديمه شكوى ضد العنصر الذي اعتدى عليه.

وقالت حركة حماس في بيانها:إننا ندين هذه الممارسات المرفوضة بحق الصحفي جعار، لنعتبر أن هذه السلوكيات من شأنها تهديد حياة الصحفيين والتضييق عليهم ومنعهم من ممارسة عملهم وتأدية رسالتهم، خاصة في ظل الظرف الميداني الحساس الذي تمر به الضفة الغربية وما تتعرض له من عدوان صهيوني متصاعد.

كف يد أجهزتها الأمنية عن الصحفيين

وطالبت حماس، قيادة السلطة بكف يد أجهزتها الأمنية عن الصحفيين، ومحاسبة المعتدين لضمان عدم تكرار أي اعتداء، والعمل على توفير البيئة الآمنة للعمل الصحفي، وضمان سلامة الصحفيين وعدم التعرض لهم أو ملاحقتهم.

ودعت حماس، إلى التوقف عن حملة التحريض بحق كافة الصحفيين والنشطاء، وتركيز الجهد ضد الاحتلال وجرائمه المستمرة بحق شعبنا وأرضنا.