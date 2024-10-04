عقب صلاة الجمعة.. تامر حسني يطالب جمهوره بالدعاء للأمة العربية (شاهد)

شارك النجم تامر حسني جمهوره بصورة جديدة له رفقة ابنه "آدم" وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر إنستجرام.

وظهر تامر هو ونجله بالعباءة البيضاء وذلك بعد صلاة الجمعة وعلق على الصورة قائلًا :" بعد ما صلينا الجُمعه أنا و الأستاذ آدم و بعد ما علمته يدعي لكل الناس و كل البلاد العربيه 🤲اللّهُم أنصُر أُمتنا العربيه بأعظم نصر قولوا آمين يارب العالمين 🤲".

وتوالت التعليقات على المنشور على الفور وكان أبرزها " اتنين تامر بتجننوا ما شاء الله"،" تامر انسان طيب و متواضع ربي يحميك" ،" يا قلبي آدم القمر ماشاءالله"،" اللهم آمين وربنا يباركلك فيه❤️.

وكان قد كشف الشاعر تامر حسين، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك عن موقف إنساني للفنان تامر حسني،حيث قام بإحياء حفل زفاف دون مقابل مادي،على الرغم أنه لا تربطه أي علاقة بالعروسين.

وقال: شكراً ل أخويا وحبيبى النجم الكبير المُحترم Tamer Hosny، موقف إنسانى من مواقف تامر المحترمة جداً اللى بيعملها كتير (من قلبهُ ) ويفرح بيها ناس كتير بِتحبه الراجل بعت لهُ إمبارح

إن أخو صديقة ليا وعشرة عُمرى بيحبك وعايز بس فويس مُباركة منِك تقوله ألف مبروك فرحهُ بكرة سألنى إسمه ايه ؟ وبعدها طب إسم عروستهُ قلت هيعمل إهداء ب إسمهم كتر الف خيره 🌹🙏"

وأضاف:"قالى الفرح فين ؟ قلت لاء الموضوع كده كبِر بلاش ياتيمو كتر ألف خيرك 🙏مباركتك دى هتفرحهم وفضِلت ب ألح عليه ب أكتر من رساله مايجيش لأني انا شخصياً هروح من ٨ ل ١٠ وهمشى عشان عندى فرح تانى معزوم فيه ماردش عليا إمبارح تماماً بعدها قلت أكيد فهم إنها مش مستهله روحت الفرح ومشيت وجالى تليفونات من كل اللى فى الفرح شكر وصريخ واندهاش وفرحة ما بعدها فرحه للعريس وعروسته وأهاليهم واصحابهم إن تامر حسنى جه وبارك وغنا بلا أى مُقابل "

وأردف قائلًا:"ودى حركة بجد عُمرى ما ح أنساهالك ابو الذوق والواجب والجدعنة والإنسانيات ربنا يقدرك على كل الخير ويزيدك من وسع ياتيمو ومتشكر جداً جداً جداً جداً شرفتنى والله❤️".

وعلق تامر حسني على منشوره قائلًا:"حبايبك حبايبي يا تيمو .. و كفايه فرحتهم الجميله اللي شوفتها في عنيهم ربنا يسعدهم و يسعدك مهو إنت السبب و اللي قولتلي عليهم … والله والله أنا ببقى نفسي أفرح الدنيا كلها لو وجودي هيفرحهم و يشهد ربنا إني على قد ما بقدر بعمل كده من يوم ما ظهرت".

وأضاف:"حبيبي يا تيمو يا محترم شكراً على كلامك الجميل الراقي .. و مليون مبروك لصاحبك العريس الجميل مارڤن و عروسته الجميله ميرنا❤️❤️العمر كله في حضن بعض و تحت سقف واحد يارب 🤲".