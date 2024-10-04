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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

إعصار هيلين يقتل 215 شخصا في أميركا

تأثير إعصار هيلين
تأثير إعصار هيلين

قُتل أكثر من 215 شخصا في إعصار هيلين في أمريكا، وتبحث فرق الإنقاذ عن الناجين، بعد وصول العاصفة الكبرى إلى اليابسة في فلوريدا وجلبها أمطارًا غزيرة عبر جنوب شرق الولايات المتحدة.

 

ووفقا للتقارير، فقد بلغ عدد الوفيات المؤكد حتى الآن 215 حالة وفاة، ما يجعل العاصفة ثالث أعنف عاصفة في القرن الحادي والعشرين، بعد إعصار كاترينا في عام 2005 (1392 حالة وفاة) وإعصار ماريا في عام 2017 (2975 حالة وفاة على الأقل).

 

الموت والدمار إلى 6 ولايات في جنوب شرقي الولايات المتحدة

وجلب "الإعصار هيلين" الموت والدمار إلى 6 ولايات في جنوب شرقي الولايات المتحدة، بعد أن وصل إلى اليابسة في وقت متأخر من يوم 26 سبتمبر كعاصفة من الفئة الرابعة بعد أن اشتدت بسرعة، مما أدى إلى فيضانات عاصفة غير مسبوقة في تامبا.

وأشار مرصد الأرض التابع لوكالة ناسا في منشور على الإنترنت إلى حدوث "فيضانات مميتة ومدمرة في شرق تينيسي وغرب فرجينيا وكارولينا الشمالية، من بين مناطق أخرى".

وسجلت ولاية كارولينا الشمالية أكبر عدد من الوفيات بواقع 106، تليها ولاية كارولينا الجنوبية بواقع 41، وجورجيا بواقع 33، وفلوريدا بواقع 20، وتينيسي بواقع 11، وفيرجينيا بواقع 2، وفقًا لإحصاء شبكة سي إن إن.

 

ووفقا لوسائل إعلام أميركية فقد محا الإعصار هيلين عددا لا يحصى من المنازل ومقار الشركات والحياة، فيما تستمر عمليات البحث عن أحياء مفقودين كل يوم، حيث يقول المسؤولون إن مئات الأشخاص في عداد المفقودين وأن طواقم الإنقاذ تتعطل بسبب انقطاع خدمة الهاتف المحمول والطرق والجسور المدمرة.

 

تجري حاليًا جهود إغاثة ضخمة في جميع أنحاء المنطقة لاستعادة شبكات الكهرباء الممزقة وإعادة بناء البنية التحتية للمياه والخلوي التالفة.

 

 

 

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