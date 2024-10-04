محافظ الغربية يسلم 80 جهاز لـ20 فتاة من المقبلات على الزواج

سلم اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، 80 جهاز عرائس ل20 فتاه من المقبلات على الزواج من الفئات الأولى بالرعاية، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي 226.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، وصباح العربي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي لتنمية المجتمع و النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية بمجلس النواب واللواء أحمد أنور السكرتير العام لمحافظة الغربية، والمستشار العسكري، والدكتور إسماعيل داود المدير التنفيذى لمؤسسة العربي لتنمية المجتمع، الشيخ خالد خضر رئيس قطاع شئون الدينية بديوان عام وزارة الأوقاف، الشيخ نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف، الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية ، الشيخ إبراهيم عبد السلام دار الإفتاء بالغربية ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية.

وقدم محافظ الغربية، التهنئة للفتيات المقبلات على الزواج وأسرهن متمنيا لهن حياة زوجية سعيدة ومعربا عن سعادته البالغة بوجوده معهم، مؤكدا أن هذا الحدث يمثل جزءا مهما من احتفالات المحافظة بعيدها القومي كونه يدخل البهجة والسرور على الفتيات، كما يهدُف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل أبناء المحافظة، في إطار إهتمام الدولة برعاية غير القادرين، مؤكداً أهمية مشاركة المجتمع المدني ممثلاً في المؤسسات والجمعيات الأهلية للأجهزة التنفيذية للمحافظة، في إستكمال مخططاتها التنموية والاجتماعية وتقديم الدعم اللازم للأُسر المصرية.

وثمن المحافظ، الدور المجتمعي لمجموعة العربي ، والتي اعتادت ان تشارك اهل الغربية بعيدهم القومي، وتساند جهود الدولة من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الرائدة ودعم البسطاء ومحدودي الدخل من الأسر الأكثر احتياجا؛ مما يساهم في تحسين مستوى الحياة المعيشية لهم، آملاً في المزيد من التعاون المثمر لخدمة أبناء المحافظة وتقديم الدعم اللازم للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبها أعربت الأستاذة صباح العربي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي لتنمية المجتمع عن سعادتها بالمساهمة في تجهيز الفتيات المقبلات على الزواج كما قدمت التهنئة إلى محافظ الغربية، وكافة القيادات التنفيذية، وشعب محافظة الغربية بمناسبة العيد القومي والذي يتزامن مع احتفالات الشعب المصري بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة التي أظهرت مدى ترابط شعبنا العظيم في أوقات المحن حتى تحقق النصر بفضل الله.

وأهدت درع مجموعة العربي تقديرا لدور وجهود السيد المحافظ مؤكدة أن ما تقدمه مؤسسة العربي لتنمية المجتمع تجاه محافظة الغربية في عيدها واجب وطني تجاه أبناء المحافظة فمصرنا الغالية تستحق بذل كل غالٍ ونفيس.