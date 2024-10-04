وفد حركة طالبان يصل إلى موسكو للتشاور بشأن القضايا الأفغانية

وصل وفد حركة "طالبان" إلى العاصمة الروسية، برئاسة القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي، للمشاركة في مشاورات "صيغة موسكو" حول القضايا الأفغانية.

ويشار إلى أنه تم تشكيل هذه الصيغة في أبريل 2017، وهي توحد في صفوفها 10 دول مهتمة بالتسوية الأفغانية، وهي روسيا والهند وإيران وكازاخستان وقرغيزستان والصين وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

وسيناقش المشاركون في المشاورات، وهي السادسة على التوالي، قضايا تعزيز عملية المصالحة الوطنية الأفغانية وتوسيع التفاعل بين دول المنطقة وكابل في المجالات السياسية والاقتصادية ومكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

وتتولى حركة طالبان السلطة في أفغانستان منذ نهاية صيف 2021، ولم تعترف روسيا رسميا بالحكومة التي تشكلت في كابل، ولكن رغم ذلك قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن طالبان، تمثل السلطة الفعلية في أفغانستان، البلد الذي "لا يمكن لروسيا تجاهله". ونوه بأن روسيا تنوي اتخاذ القرار بشطب حركة طالبان من قائمة الحركات الإرهابية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في معرض حديثه عن وضع الحركة، إن هذا الأمر قيد المناقشة باستمرار.