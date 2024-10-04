إجراء 7 عمليات جراحيه رمد للقضاء على قوائم الانتظار ببني سويف

تابعت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، بإجراء 7 عمليات جراحية رمد بمستشفى الفشن المركزي ضمن مبادرة الفريق الواحد، والتى أطلقتها مديرية الصحة للقضاء على قوائم الانتظار، في إطار المبادرة الرئاسة "بداية جديدة لبناء الإنسان تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة، أن عمليات الرمد التي تم إجراؤها تنوعت ما بين عمليات كتاركت مياه بيضاء عمليه حبوب صغرى عمليه كيس دهنى صغرى مؤكدة أن المبادرة تهدف إلى تكثيف العمل نحو القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات بمستشفيات الفشن المركزي والواسطى المركزي تحت إشراف ومتابعة فريق العلاجى من المديرية.

أجرى العمليات الدكتور مصطفى جنيدي استشارى جراحه الرمد، والدكتورة رباب السنورى اخصائى الرمد.

ووجهت الدكتورة وكيل الوزارة الشكر للأطباء والمعاونين على ما بذلوه من جهود لخدمه المرضى .

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