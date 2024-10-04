قلق في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب قراصنة صينيين (شاهد)

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا بعنوان « قلق في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب قراصنة صينيين».

قال التقرير، إن حملة اختراق تهدف للوصول إلى معلومات حساسة أثارت القلق داخل الولايات المتحدة الأمريكية ليتم التعرف على مصدرها، إذ كانت بالفعل قراصنة صينيين استهدفوا خلالها مستخدمي خدمات الإنترنت في أمريكا.

وأضاف التقرير، أنها الحملة التي أطلق عليها المحققون اسم «عاصفة الملح»، والتي تعد الأحدث في سلسلة الهجمات الإلكترونية التي ربطها المحققون الأمريكيون بالصين في السنوات الأخيرة، وتذكر التقارير أن القراصنة الصينيين كانوا يسعون من خلال هجومهم غير الاعتيادي إلى اختراق شبكات ملايين المستخدمين للشبكات.

القرصنة الصينيين

وأوضح التقرير، أن القرصنة الصينيين يسعون إلى الوصول إلى كام هائل من البيانات الحساسة، حيث يعمل القراصنة على اختراق بنية مقدمي خدمات الإنترنت، مما يتيح لهم الوصول إلى أجهزة التحكم والتوجيه في تدفق البيانات والمعلومات، وبمجرد السيطرة على هذه الأجهزة يمكنهم التنصت على الاتصالات وسرقة البيانات، وتعطيل الخدمات.

الأمن القومي الأمريكي

ولفت التقرير، إلى أن الحملة تثير مخاوف كبيرة بشأن الأمن القومي الأمريكي ، كون أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن القراصنة قد يستهدفوا شركات تكنولوجية عملاقة مثل مايكروسوفت، إلى جانب شركات أخرى حيوية للبنية التحتية الرقمية للولايات المتحدة الأمريكية، مما دفع السلطات الأمريكية للإعلان عن اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذا التهديد.