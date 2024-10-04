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الجمعة 04 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

إصابة صحفي وعناصر بالدفاع المدني في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية

بوابة الوفد الإلكترونية

أصيب صحفي ومتطوعون في صفوف فريق الدفاع المدني، صباح اليوم الجمعة، نتيجة غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية في منطقة المريجة في ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية لبيروت إنّ: "المتطوعين الذين حاولوا إزالة بعض الركام، ورفع الأنقاض من الشوارع في منطقة المريجة في ضاحية بيروت الجنوبية، أصيبوا نتيجة غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية".

 

أصيب في تغطيته آثار العدوان الإسرائيلي

وأصيب صحافي كان برفقة فريق الدفاع المدني، خلال تغطيته آثار العدوان الإسرائيلي الذي ضرب منطقة المريجة، منتصف ليل الخميس - الجمعة، وأحدث دماراً هائلاً، وفق ما أكد مراسلنا.

وشهدت ضاحية بيروت الجنوبية، ليلةً عنيفة من الاعتداءات، حيث شنّ الطيران الحربي غاراتٍ استعمل فيها عدداً كبيراً من القنابل الفراغية والارتجاجية الخارقة للتحصينات.

 

واستهدفت الغارات محيط منطقة المريجة، وأوتوستراد الشهيد هادي نصر الله ومحيط الحدت، ما أسفر عن انهيار عدد من المباني والمنشآت ومنها ملعب المريجة، المخفر، البلدية، سوبر ماركت بيضون والمباني أمام دواليب السبع وخلفه.

وحتى مساء أمس الخميس، وصلت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 1974 شهيداً، بينهم 127 طفلاً و261 امرأةً، إضافةً إلى 9384 جريحاً منذ بداية العدوان الإسرائيلي على لبنان في الـ8 من أكتوبر 2023، وفق آخر الإحصاءات التي أعلنها وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، فراس الأبيض.

 

 

 

 

 

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