وزيرة التنمية المحلية تهنئ وزير الدفاع بالذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر

أرسلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة .

وفي برقيتها، أعربت وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها بتقديم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول الذكري الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، والتي عبرت عن بسالة القوات المسلحة وعزيمة الشعب المصري وحققت نصرًا تاريخيًا لمصر والأمة العربية .

وبهذه المناسبة العظيمة، أعربت الدكتورة منال عوض، عن أمنياتها من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة التاريخية علي سيادتكم والقوات المسلحة بمزيد من التقدم والنجاح وأن يجعلها درعًا لمصر ودعمًا لقوتها.