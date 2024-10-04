رئيس حركة تحرير السودان يعلق على إرسال قوة أفريقية الى البلاد

قال رئيس “الحركة الشعبية لتحرير السودان”، الدكتور محمد مصطفى، الخميس، إن “حديث المبعوث الأمريكي للسودان، توم بيريلليو، عن الترتيبات الجارية لإرسال قوة أفريقية لحماية المدنيين، تشير إلى أنه غير ملم بالوضع الحقيقي في السودان”.

وحسب سبوتنيك، أوضح رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، أن ارسال المبعوث الأمريكي للسودان، توم بيريلليو، يذكّرنا بفولكر بيرتس، رئيس بعثة الـ”يونيتامس”، إذ أن الإثنان لم يكونا ملمّان بثقافة السودانيين، وهذا يعني أن أمريكا والمجتمع الدولي فشلا في اختيار مبعوث مناسب لمعالجة الأزمة السودانية”.

الشعب السوداني شعب يستند على حضارات عظيمة

وتابع: “الشعب السوداني شعب يستند على حضارات عظيمة، مثل حضارة النوبة والحضارة المسيحية والحضارة الإسلامية، ومر بتجارب سياسية واجتماعية كبيرة، وكذلك عاش حقب احتلال وغزوات وثورات وطنية عظيمة، وهو عنيد وعنيف ولا يقبل بأي شيء لا تتم استشارته فيه، ويحاول الآخرين فرضه عليه”.

ويعتقد مصطفى أن “المبعوث الأمريكي، توم بيريلليو، لا ينطلق من استراتيجية الخارجية الأمريكية، وإلا فإن المئات من مراكز الدراسات الاستراتيجية في أمريكا القارية ستفشل كما فشلت في أزمة أفغانستان وسوريا والعراق وكوبا والصومال، لأن ما يصرح به بيريلليو، يخالف كل ما جاء في تقارير تلك المراكز حول الأزمة السودانية”.

وأضاف: “صحيح أن المبعوث الأمريكي يسعى لقطع الطريق أمام التمكين الروسي في واحدة من أهم المناطق الاستراتيجية في الإقليم، لكن أعتقد أن تصرفاته ستعجّل بالتمكين الروسي في المنطقة، وبكل تأكيد لو استغل كل هذا الجهد والوقت والمال في العمل على جمع البرهان وحميدتي، لكنا نعيش الآن فترة وقف إطلاق النار، لكنه ظل يبذل كل الوقت والجهد والمال في المسار الخطأ”.

وأوضح مصطفى، أن “بيريللو لو اجتهد باللقاءات الفردية المباشرة لقائدي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، دون التحليق حولها لاستطاع أن يحقق تقدما ملحوظا في حل الأزمة، لأن الحل يكمن في اللقاءات المباشرة والاستماع الجيد للأطراف، ثم إجراء لقاءات مباشرة بين الأطراف دون تهديد أو وعيد”.

ولفت مصطفى إلى أن “المبعوث الأمريكي فشل في تحقيق أي تقدم على الأرض، لأنه لا يعلم الكثير عن ثقافة السودانيين، لذا يجب تغييره بدلا من التصريحات التي تؤجج المشهد أكثر مما تؤمن حياة المدنيين”.