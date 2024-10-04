أطعمة ومشروبات تجعلك تبدو أصغر سنًا

يلجأ الكثيرون إلى علاجات مثل البوتوكس لإبطاء عملية الشيخوخة، لكن هذه الأساليب، على الرغم من أنها ناجحة إلا أنها باهظة الثمن.

ولحسن الحظ، هناك طرق أخرى لمكافحة الشيخوخة تنطوي فقط على تغييرات في النظام الغذائي.

وكشف خبير الطعام ومؤسس The Gift of Oil، فيل بيانكي، عن خمسة أطعمة ومشروبات مضادة للشيخوخة يدعي أنها يمكن أن "تساعدك على أن تبدو أصغر سنا بعشر سنوات".

وتتضمن قائمة الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تبطئ الشيخوخة زيت الزيتون البكر الممتاز.

ويشتهر زيت الزيتون البكر الممتاز بفوائده الصحية، مثل خفض الكوليسترول السيء وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم، كما يتميز بالعديد من خصائص مكافحة الشيخوخة.

ووجدت الدراسات سابقا أن الدهون الأحادية غير المشبعة الموجودة في زيت الزيتون تساعد في تقليل شيخوخة الجلد بسبب تأثيراتها القوية المضادة للالتهابات.

وإلى جانب زيت الزيتون، يقترح بيانكي شرب الشاي الأخضر لكونه مليء بفوائد مكافحة الشيخوخة، وهو أحد المشروبات الأكثر شعبية لأولئك الذين يتطلعون إلى البقاء شبابا، حيث أنه غني بفيتامين بي 2، الذي يساعد على شد مظهر البشرة.

وبالإضافة إلى فيتامين بي 2، فإنه يحتوي أيضا على ثروة من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في منع الخطوط الدقيقة أو التجاعيد.

وتتضمن القائمة أيضا الشوكولاتة الداكنة، والتي يمكنها أن تساعد على خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، كما أنها تساعد أيضا على تقليل الالتهابات وتحسين تدفق الدم إلى الجلد، وتساعد في الاحتفاظ بالترطيب لفترة أطول.