بدء مراسم تشييع حسن نصر الله في ايران

بدأت صباح الیوم الجمعة مراسم تكريم الشهيد حسن نصرالله ورفاقه، ومنهم الشهيد العميد في حرس الثورة الاسلامية عباس نيلفروشان في طهران.

وتقام المراسم بإمامة قائد الثورة الإسلاميّة اليوم الجمعة في مصلّى الإمام الخميني بطهران

وتلي هذه المراسم إقامة صلاة الجمعة لهذا الأسبوع في طهران بإمامة قائد الثورة الإسلاميّة، لرافع راية المقاومة وتحرير القدس وفلسطين، حسن نصرالله، وعلى أعتاب الذكرى السنويّة الأولى لملحمة طوفان الأقصى التي سطّرها مجاهدو المقاومة الإسلاميّة في فلسطين.

ومنذ ساعات الفجر الاولى يتدفق المصلون ابناء ولاية الفقيه من كل انحاء ايران نحو مكان الصلاة حاملين صور قائد الثورة الاسلامية وسيد المقاومة الشهيد نصر الله والشهيد القائد قاسم سليماني وشهداء المقاومة ورموزها.