رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز وطرق دفعها

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز.. يعد من أكثر الكلمات بحثاُ من قبل بعض المواطنين خاصةً عند بداية كل شهر ميلادي لمعرفة القيمة المالية المطلوب تسديدها مقابل استهلاك الغاز.

وتتيح شركة بتروتريد إمكانية الاستعلام عن فاتورة الغاز إلكترونياً، حتي يتمكن الفرد في معرفة القيمة المطلوب سددها.

رابط وخطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز الشهرية

ويمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز عند بداية كل شهر ميلادي جديد من خلال اتباع الخطوات التالية:

- رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز https://www.petrotrade.com.eg/billing/billq.aspx



- اختيار أيقونة الاستهلاك الشهري.

- تحديد المحافظة والنتطقة المسجل بها عداد الغاز.



- تدوين رقم العداد، ثم رقم الشقة المركب بها العداد، إلي جانب رقم القطاع للعداد.



- وأخيرًا الضغط علي عرض، حتي تظهر نتيجة الاستعلام عن فاتورة الغاز والقيمة المالية المطلوب دفعها.

طرق دفع فاتورة عداد الغاز الطبيعي كل شهر

يمكن أن يتم سداد قيمة الاستهلاك الشهرية لعداد الغاز الطبيعي إلكترونياً بدون الحاجة إلي انتظار المحصل أو الذهاب إلي فرع الشركة.

وقد حددت شركة بتروتريد مواعيد التي يمكن دفع قمية الفاتورة بها حيث تبدأ من يوم 6 حتي يوم 30 من كل شهر، بالإضافة إلي إمكانية تسجيل قراءات العداد في الفترة ما بين يوم 1 و 20 كل شهر.

وبالنسبة إلي طرق دفع فاتورة الغاز الطبيعي كل شهر ميلادي جديد، وتأتي كما يلي:

1- يمكن دفع فاتورة الغاز عن طريق المحفظة الإلكترونية الخاصة بالفرد في شركات الإتصالات، أو من خلال منافذ أمان - خدماتي للدفع الإلكتروني.

2- دفع فاتورة الغاز الطبيعي عن طريق التطبيق الإلكتروني "استعلام فاتورة الغاز" علي الهاتف.