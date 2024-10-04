الجاكيت بـ100 جنيه والسويت تيشرت بـ85.. محلات الوكالة تستعد لاستقبال الشتاء

بالجاكت والبالطو والسويت تيشرت والبلوفر.. افترشت محلات الوكالة والباعة المحيطون بها بالاستاندات الخاصة بهم أرض منطقة وكالة البلح بالبضاعة الشتوية والملابس "الكانتو" المستورد المعروفة عن تلك المنطقة التجارية.

ومع نيران الأسعار التي وصلت بالجاكيت خارج الوكالة إلى ٢٠٠٠ جنيه.. إلا أن الوكالة احتفظت بأسعارها إلى حد ما، حيث يبدأ الجاكيت الأطفالي من ١٠٠ جنيه، والجاكيت الحريمي من ٢٠٠ جنيه وكذلك الرجالي من ٢٠٠ جنيه حتى ٦٠٠ جنيه بحسب الجودة والبراند الذي تحمل اسمه قطعة الملابس.

وفي جولة ميدانية للوفد نستعرض لكم لمحة عن أسعار الوكالة هذا العام.. في الوقت تستعد آلاف الأسر الآن لاستقبال أبرد شهور السنة بتخزين الكسوة الشتوية مع بداية الخريف.

أسعار الشتوي بالوكالة

في هذا السياق يقول محمد الجيزي، أحد تجار الوكالة، إن البضاعة الشتوي صعدت أسعارها هذا العام، بسبب ارتفاع الدولار ووصوله ل بـ٧٠ جنيها هذا العام بالسوق السوداء، ولكن البضاعة المخزنة في العام الماضي بقت على أسعارها لرغبة التجار في البيع مع قلة حركة البيع والشراء.

ويضيف الجيزي، أن البلوفر يبدأ من ٥٠ جنيها للأطفال والسويت تيشرت من ١٠٠ جنيه للأطفال والكبار وذلك حسب الحالة التي تكون عليها القطعة، فكلما كانت القطع جديدة كلما علا سعرها.

ويستكمل، أما عن ملابس الحريمي، فيبدأ الجاكيت الجينز من ٢٠٠ جنيه والجاكيت البامب من ٣٠٠ جنيه، والبالطو من ٤٠٠ جنيه.

بائع: كل الأصناف لجميع الطبقات

من جهته يقول أمير حمادة، بائع، إن البضاعة تبدأ من ٢٥ جنيها للصيفي، لرغبة التجار في اللحاق بموسم الشتوي وجمع أموال البضاعة وذلك لأن أسعارها ارتفعت هذا العام عن ما كان يتوقعه التجار.

ويشير حمادة، إلى أن الشتوي يبدأ من ٥٠ جنيها بحسب حالة القطعة، ولكن البالة الكريمة أسعارها أكثر بالتأكيد لأن القطع تكون جديدة ويوجد منها بـ"التيكيت" الخاص بها، لافتًا إلى أن هناك زبائن من أعلى الطبقات تأتي بالعربات الخاصة بها لقصد الوكالة وشراء البراندات، كما أن أصحاب المحلات يقصدون الوكالة لشراء الملابس بالكيلو تلك الأيام مع استعداد المحلات للشتوي.