بعد 22 عامًا انتقم من قاتل والده وتخلص منه بنفس الطريقة

في قصة انتقام غير متوقعة، أقدم رجل يبلغ من العمر 30 عامًا على دهس قاتل والده في أحد القرى الهندية بعد انتظاره 22 عامًا ليحصل على اللحظة المناسبة ليأخذ بثأر والده.

ووفق لموقع "The Times Of India"، كان المتهم يبلغ من العمر ثماني سنوات عندما قام رجل بدهس والده حتى الموت بطريقة مماثلة، ونشأ وهو يسمع قصصًا عن قتلة والده حتى وصل لمرحلة الشباب وقرر الانتقام.

ووفقًا لتفاصيل القضية، كان الرجل "ناخات سينج بهاتي"، البالغ من العمر 50 عامًا، يركب دراجته عندما دهسته شاحنة صغيرة بعد ظهر الثلاثاء.

وفي البداية، كان يُعتقد أنها حادثة فقط، لكن تبين أنها جريمة قتل مخطط لها جيدًا، حيث كان المتهم الشاب "جوبال سينغ بهاتي"، ينتظر كل هذه السنوات للانتقام لمقتل والده، والذي قتله "ناخات" في عام 2002، حيث سحقه بشاحنة حتى الموت، وأدين وقتها ناخات وإخوته الأربعة في القضية، وحُكم عليهم بالسجن سبع سنوات.

وكان جوبال يبلغ من العمر ثماني سنوات فقط عندما قُتل والده، ومنذ ذلك الحين كان ينتظر الانتقام القاسي.

ووقعت الحادثة ظهر يوم الثلاثاء حيث كان يعمل ناخات كحارس أمن في منطقة سكنية، وكان يركب دراجته عندما صدمه جوبال بشاحنة صغيرة، وحاول جوبال الفرار بعد دهس ناخات لكن رجال الشرطة ألقوا القبض عليه على مسافة قصيرة من الموقع، و تم احتجازه واتهامه بالتسبب في الوفاة بسبب القيادة المتهورة.

الشرطة تكتشف خطة الثأر

وقالت الشرطة أنها أظهرت سجلات جوبال المتنقلة أنه كان يتردد على منزل ناخات الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أنه قام باستطلاع قبل التخطيط للقتل، كما أن العائلتين والقرى التي تنتميان إليها لها تاريخ طويل من العداوة ، والعداء بين القريتين عميق.

وأوضحت الشرطة أن سكان هاتين القريتين لا يتحدثون مع بعضهم البعض، وقد بُذلت عدة محاولات للتوصل إلى حل وسط، ولكن دون جدوى.