حظك اليوم الجمعة| توقعات الأبراج الترابية.. لقاء عاطفي للعذراء

حظك اليوم.. يبحث الكثير من مواليد الأبراج الترابية عن توقعاتها ليوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر، ويعرف مواليد الأبراج الترابية تميزهم بالعناد والصبر الشديد ويستحقون كل ثقة ويتميزون بالشهامة والاستقامة، بحبهم للاستقرار والإخلاص في الحب، وحذرين في اتخاذهم للقرار، كما يختارون التقييم الكامل إيجابيات وسلبيات أي خطوة كبيرة قبل أن يتخذها، كما أن لديهم إحساسًا قويًا وواجبًا، وهذا ما يجعلهم أكثر الأشخاص موثوقية.

تضم هذه الأبراج، برج الثور الذي يبدأ من 21 أبريل إلى 21 مايو، أما عن برج العذراء فيبدأ من أغسطس إلى 22 سبتمبر، أما عن برج الجدي الذي يقع في المرتبة العاشرة في دائرة الأبراج من 22 ديسمبر إلى 19 يناير.

حظك اليوم الأبراج الترابية

توقعات الأبراج الترابية

حظك اليوم.. توقعات برج الثور الجمعة 4 أكتوبر

يمكن أن تأتي بطاقة مكثفة أو بريد إلكتروني أو مكالمة هاتفية من أحد الأشقاء أو قريب آخر اليوم، ربما تكون هذه فرصة جيدة لإصلاح شجار قديم مع هذا الشخص، لكن لا تميل إلى بدء شجار آخر، المشاعر تتصاعد الآن يا برج الثور، ولن يستغرق الأمر الكثير لإثارة غضب شخص ما، وقد ترغب في الخروج والقيام ببعض التسوق ولكن كن حذرًا يمكن أن تكون حركة المرور سيئة.

حظك اليوم.. توقعات برج العذراء الجمعة 4 أكتوبر

لقد كنت مشغولًا للغاية، على المستوى المهني والاجتماعي، والآن ربما تتوق إلى لقاء رومانسي وإذا كنت منخرطًا حاليًا، فيجب عليك تحديد بعض الوقت بمفردك مع الشخص المميز في حياتك، وإذا لم تكن مشاركًا، فلا تتفاجأ إذا ظهر شخص جديد على الساحة، قد تقع في الحب من النظرة الأولى أو قد يبدو لك صديق قديم فجأة مختلفًا. تأكد من أنك تبدو أفضل ما لديك.

حظك اليوم الأبراج الترابية

حظك اليوم.. توقعات برج الجدي الجمعة 4 أكتوبر

قد يقع حادث بسيط في المنزل اليوم يا برج الجدي، لكن لا تقلق وسوف يثير في نهاية المطاف المزيد من الضحك من الأذى، سوف ترغب في أن يبدو المكان رائعًا يا برج الجدي، لأنه قد يأتي لزيارتك صديق مقرب أو عاشق، يشار إلى محادثة حميمة أو لقاء عاطفي وكبح إغراء الانغماس في الكثير من الطعام أو الشراب.