حظك اليوم الجمعة| توقعات الأبراج الهوائية.. كن صبورًا

حظك اليوم.. يبحث الكثير من مواليد الأبراج الهوائية عن توقعاتها ليوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر، ويتسم أصحاب هذه الأبراج وهم (الجوزاء والميزان والدلو)، بالابتكار والإبداع وكسب العلاقات، وبالقدرة على كشف نوايا الأشخاص فهم لديهم حاسة سادسة، كما أنهم يكرهون بشدة الروتين، ويحبون دائمًا التغيير والحركة، فإن طبيعتهم الحركة المستمرة، وأيضًا يكرهون الأوامر بسبب مزاجهم المتغير.

وتضم الأبراج الهوائية برج الجوزاء من 21 مايو إلى 20 يونيو، والميزان يبدأ من 23 سبتمبر إلى 22 أكتوبر، والدلو يبدأ من 19 يناير إلى 20 فبراير.

حظك اليوم الأبراج الهوائية

توقعات الأبراج الهوائية

حظك اليوم.. توقعات برج الجوزاء الجمعة 4 أكتوبر

قد يتوجب تأخير الاتصال بصديقك وهذا قد يقلقك، سيكون من الضروري بذل جهد خاص لإنجاز أي شيء تقريبًا اليوم يا برج الجوزاء، قد يكون لديك بعض المهام العاجلة التي يتعين عليك إكمالها، ولكن الشوارع والمتاجر قد تكون مليئة بالأشخاص فكون صبورًا واسترخ، وتنفس بعمق، واستجمع كل جزء من الطاقة لديك أنت لا تريد تأجيل أي شيء الآن.

حظك اليوم.. توقعات برج الميزان الجمعة 4 أكتوبر

من المحتمل أنك ترغب في قضاء بعض الوقت بمفردك مع شريكك اليوم يا برج الميزان، ولكن مع تأثيرات الكواكب الحالية، قد تعترضك مخاوفك المهنية طريقك، هناك فرصة غير متوقعة تحتاج إلى استكشافها على الفور، لذلك قد لا تتمكنان من قضاء أي وقت معًا الآن، قد يكون الاتصال بالأصدقاء أمرًا محبطًا أيضًا نظرًا لأن الجميع مشغولون.

حظك اليوم الأبراج الهوائية

حظك اليوم.. توقعات برج الدلو الجمعة 4 أكتوبر

قد تصل طرد غير متوقع، وربما يتم شحنه من مكان بعيد ويمكن أن تكون الظروف غريبة إلى حد ما، يمكن للأصدقاء أو الأقارب الذين قد لا تتوقعهم أن يتصلوا بك أو يرسلوا لك رسالة نصية فجأة، قد يكون هذا أمرًا ممتعًا جدًا يا برج الدلو، لكن لا ترهق نفسك ستقضي وقتًا ممتعًا بغض النظر عما تتحدث عنه.