الجمعة 04 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

منوعات ومرأة

طريقة تحضير مشروب طبيعي لزيادة الطاقة والنشاط

بوابة الوفد الإلكترونية

في ظل الحياة اليومية السريعة والضغوطات المتزايدة، نبحث دائمًا عن مصادر طبيعية تمد أجسامنا بالطاقة وتحافظ على نشاطنا طوال اليوم. يلجأ الكثيرون إلى المشروبات المنبهة التي تحتوي على الكافيين، لكن الاستمرار في تناولها قد يؤدي إلى آثار جانبية غير مرغوبة. لذلك، يعتبر تناول مشروبات طبيعية مليئة بالعناصر الغذائية والطاقة خيارًا صحيًا وآمنًا، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضير مشروب طبيعي يعزز الطاقة ويزيد من النشاط.


 

طريقة عمل مشروب طبيعي لمد الجسم بالطاقة والنشاط

المكونات:

- 1 كوب من حليب اللوز أو حليب جوز الهند.

- 1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو الخام.

- 1 ملعقة صغيرة من مسحوق الماكا (عشبة معروفة بزيادة الطاقة).

- 1 ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

- نصف موزة.

- 1 ملعقة صغيرة من زبدة الفول السوداني أو زبدة اللوز.

- نصف ملعقة صغيرة من بذور الشيا (اختياري).


 

الطريقة:

1. ضعي جميع المكونات في الخلاط الكهربائي.

2. امزجي المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط ناعم ومتجانس.

3. صبّي المشروب في كوب وقدميه باردًا أو دافئًا حسب الرغبة.


 

الفوائد:

- الكاكاو

يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعزز تدفق الدم وتزيد من الطاقة.

- الماكا

عشبة طبيعية تعزز القوة والطاقة وتساعد في مقاومة التعب.

- الموز

غني بالبوتاسيوم والكربوهيدرات الصحية التي تمنح الجسم دفعة طاقة سريعة.

- زبدة الفول السوداني

تحتوي على البروتين والدهون الصحية التي تمد الجسم بالطاقة المستدامة.
 

طريقة الاستهلاك:

يمكنك تناول هذا المشروب في الصباح كبديل لمشروبات الكافيين، أو قبل ممارسة التمارين الرياضية للحصول على دفعة من النشاط والطاقة.

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