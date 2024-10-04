ندياي: هذه نصائح شيكابالا وجوميز لي في الزمالك..وإبراهيما نداي نصحني بالانضمام للأبيض

أكد السنغالي سيدي ندياي، المنضم حديثا لنادي الزمالك، تواصله مع مواطنه إبراهيما نداي قبل انضمامه للقلعة البيضاء.

وقال نيدياي فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمدأبو العلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "تواصلت مع إبراهيما نداي قبل اتخاذ قرار الانضمام لنادي الزمالك وأكد لي بأنه نادي كبير".

وأضاف: "شيكابالا ودونجا أول من استقبلوني في الفريق الأول مع الزمالك، وشيكابالا نصحني بالتركيز والعمل بقوة في التدريبات".

وتابع: "جوميز عقد جلسة معي وطلبني بضرورة العمل بكل جدية من أجل حجز مكان أساسي في تشكيل الزمالك".



في سياق متصل أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف ، تصنيف الأندية المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية ، قبل القرعة التي حدد لها يوم الإثنين المقبل لمنافسات دور المجموعات من البطولة.



وجاء نادي الزمالك في التصنيف الأول من المنافسات باعتباره حامل لقب النسخة الأخيرة للبطولة.

وضم التصنيف الأول للبطولة أنديبة الزمالك ونهضة بركان المغربي وسيمبا التنزاني واتحاد العاصمة الجزائري.

بينما ضم التصنيف الثاني أندية أسيك ميموزا الايفواري والملعب المالي والمصري والصفاقسي التونسي .

وجاء المستوى الثالث ناديي إنيمبا النيجيري وجراف السنغالي .

وضمت التصنيف الرابع : لواندا سول واف سي برافوز من أنجولا وشباب قسنطينة الجزائري وأورابا يونايتد البتسواني وبلاك بولز الموزمبيقي وستيلينبوش الجنوب أفريقي.

ويخوض الزمالك منافسات الكونفدرالية منتشيًا بتحقيقه لقبها الأخير ، كذلك بتتويجه بكأس السوبر الأفريقي.