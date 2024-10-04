سعود عبدالحميد يشارك في هزيمة روما أمام إلفسبورج بالدوري الأوروبي

تمكن فريق إلفسبورج السويدي من تحقيق مفاجأة مدوية في بطولة الدوري الأوروبي بفوزه على نظيره روما 1-0 في الجولة الثانية من بطولة الدوري الأوروبي.

وتقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 44 بهدف لمايكل بايدو من ركلة جزاء قبل أن ينقلب حظهم على روما الذي سيطر بشكل كامل على الشوط الثاني لكن كل الفرص باءت بالفشل، أبرزها تسديدة من البديل لورينزو بيليجريني، فشلت في التصدي لها. آخر في الدقيقة 82.

وفي تلك المباراة، شارك الظهير السعودي سعود عبد الحميد لأول مرة مع روما في الدور الأوروبي قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 65.

